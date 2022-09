Bed Bath & Beyond Le directeur financier Gustavo Arnal est mort à Manhattan

Signalisation à l’extérieur d’un magasin de détail Bed Bath & Beyond à New York, le 25 août 2022.

Bed Bath & Beyond a confirmé dimanche que son directeur financier, Gustavo Arnal, était décédé ce week-end, après que la police eut déclaré plus tôt qu’Arnal était mort.

“Toute l’organisation Bed Bath & Beyond Inc. est profondément attristée par cette perte choquante”, la société a déclaré dans un communiqué.

Arnal, 52 ans, est tombé vendredi après-midi d’un immeuble du centre-ville de Manhattan, selon la police. Le gratte-ciel emblématique, connu localement sous le nom de « Jenga Tower » ou « Jenga Building », compte plus de 50 étages d’appartements empilés de manière unique.

Les services médicaux d’urgence ont déclaré la victime décédée sur les lieux, selon un porte-parole du bureau du sous-commissaire de New York, le bureau d’information du service de police de la ville. Le bureau du médecin légiste de la ville de New York déterminera la cause du décès. A ce stade, l’enquête est toujours en cours.

Depuis qu’il a rejoint Bed Bath en 2020, Arnal a effectué plusieurs achats et ventes d’actions de l’entreprise. Le mois dernier, il a vendu plus de 55 000 actions pour 1,23 million de dollars, selon un dossierqui a déclaré qu’il détenait encore 255 396 actions à l’époque.

Les actions de Bed Bath ont baissé de 43 % cette année – et d’environ 90 % par rapport à leur niveau record.

Arnal, qui a également passé 20 ans chez Procter & Gamble, est décédé quelques jours après que la société a annoncé son intention de fermer 150 magasins de ses magasins homonymes “à faible production”. Le détaillant basé au New Jersey a également déclaré qu’il réduirait 20% de son personnel et a ajouté qu’il avait obtenu plus de 500 millions de dollars de nouveau financement, y compris un prêt.

Les mesures de réduction des coûts interviennent alors que l’activité principale de Bed Bath continue de se débattre. La société a annoncé mercredi un ralentissement continu des ventes, les ventes des magasins comparables ayant chuté de 26% pour la fenêtre de trois mois terminée le 27 août – une baisse plus importante que lors des trimestres précédents.

Certains analystes affirment que même si le plan de redressement annoncé mercredi améliorera la position de liquidité de l’entreprise, il ne suffira pas à sauver l’activité de Bed Bath. Raymond James a déclassé l’action jeudi, affirmant que les réductions de coûts et le nouveau financement “ne font que donner un coup de pied dans la boîte”.

Si vous avez des pensées suicidaires, contactez le Ligne de vie suicide et crise au 988 pour le soutien et l’assistance d’un conseiller qualifié.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.