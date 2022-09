Bed Bath & Beyond La mort du directeur financier a jugé un suicide

La mort du directeur financier de Bed Bath & Beyond Inc, qui est tombé du gratte-ciel Tribeca de New York connu sous le nom de tour “Jenga” vendredi après-midi, a été qualifiée de suicide, a annoncé lundi le bureau du médecin légiste de New York.

Gustavo Arnal, 52 ans, est décédé des suites d’un “multiple” traumatisme contondant, a indiqué le bureau.

Le suicide est survenu quelques jours après que le détaillant en difficulté a annoncé qu’il fermait des magasins et licenciait des travailleurs.

Cela survient également après qu’Arnal ainsi que la société ont été poursuivis en justice le 23 août pour avoir gonflé artificiellement le cours de l’action de l’entreprise dans le cadre d’un stratagème de “pompage et vidage”, le procès alléguant qu’Arnal a vendu ses actions à un prix plus élevé après le stratagème. .

La société a déclaré qu’elle en était “aux premiers stades de l’évaluation de la plainte, mais sur la base des connaissances actuelles, la société estime que les réclamations sont sans fondement”.

Arnal a rejoint Bed Bath & Beyond en 2020. Il a auparavant travaillé comme directeur financier pour la marque de cosmétiques Avon à Londres et a passé 20 ans chez Procter & Gamble Co PG.N, selon son profil LinkedIn.

Vendredi à 12h30 HE (16h30 GMT), la police a répondu à un appel au 911 et a trouvé un homme de 52 ans mort près du bâtiment qui avait été blessé lors d’une chute. La police a identifié l’homme comme étant Arnal. Bed Bath & Beyond a confirmé sa mort dans un communiqué de presse dimanche mais n’a donné aucun détail. Lire l’histoire complète

La chaîne de grandes surfaces – autrefois considérée comme un soi-disant «tueur de catégorie» dans les articles pour la maison et le bain – a vu sa fortune faiblir après une tentative de vendre davantage de produits de sa propre marque.

La semaine dernière, Bed Bath & Beyond a annoncé qu’il fermerait 150 magasins, supprimerait des emplois et remanierait sa stratégie de marchandisage dans le but de redresser son activité déficitaire. Lire l’histoire complète

Il a prévu une chute plus importante que prévu de 26% des ventes des magasins comparables pour le deuxième trimestre et a déclaré qu’il conserverait son activité buybuy Baby, qu’il avait mise en vente.

Reportage de Kanishka Singh à Washington; Montage par Christopher Cushing