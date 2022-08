Bed Bath & Beyond, Krispy Kreme, Target et plus

Découvrez les entreprises qui font les plus gros mouvements à midi:

Cible – Les actions du détaillant ont chuté de plus de 2% après que ses bénéfices aient largement dépassé les attentes de Wall Street. La société a déclaré que son bénéfice trimestriel avait chuté de près de 90% par rapport à il y a un an. Cependant, Target a réitéré ses prévisions pour l’année complète et a déclaré qu’il était désormais positionné pour un rebond.

Bed Bath & Beyond – Les actions du même stock ont ​​bondi d’environ 22% mercredi, poursuivant un rallye torride en août pour le détaillant en difficulté. L’action a connu un volume de transactions anormalement élevé et est le sujet le plus populaire sur la page Reddit WallStreetBets.

Krispy Kreme – La chaîne de beignets a chuté de 13% à midi après avoir publié des résultats trimestriels qui comprenaient des bénéfices et des revenus inférieurs aux attentes. La société a également déclaré avoir constaté une décélération significative des coûts des matières premières au cours des dernières semaines.

Weber – Les actions du fabricant de grillades ont chuté de plus de 8% après que Citi a rétrogradé Weber pour vendre de neutre. Les faibles perspectives de vente de la société et la diminution des liquidités disponibles signifient que Weber pourrait devoir lever des capitaux supplémentaires, a déclaré Citi.

Teladoc Health – Les actions de Teladoc ont chuté de plus de 6% après que Guggenheim a rétrogradé la société pour vendre de neutre. La société a déclaré que le rythme de croissance de Teladoc devrait ralentir dans un environnement macroéconomique difficile avec un consommateur qui s’affaiblit.

Sanofi – Le fabricant français de médicaments a atteint un creux de 52 semaines après que ses actions négociées aux États-Unis aient chuté d’environ 7%. Sanofi a annoncé mercredi qu’il abandonné le développement de son traitement contre le cancer du sein, amcenestrant, après l’essai n’a montré aucun signe d’efficacité du médicament.

AppLovin – Les actions de la société technologique ont chuté de plus de 6% dans les échanges de midi. L’offre de 20 milliards de dollars de la société sur Unity a été rejetée par le conseil d’administration de Unity lundi. Les actions de Unity ont également baissé de près de 3 %.

Take-Two Interactive – Les actions de la société de logiciels ont chuté de près de 3% après avoir été rétrogradées par la Deutsche Bank pour conserver leur achat. Les analystes citent une perspective risque/rendement équilibrée cette année et un manque de catalyseurs importants à court terme au cours des prochains trimestres. Cependant, Deutsche Bank reste optimiste quant aux perspectives de croissance à long terme de Take-Two Interactive.

Analog Devices – Les actions ont chuté de plus de 5% après le PDG Vincent Roche a dit “L’incertitude économique commence à avoir un impact sur les réservations” de la société de semi-conducteurs. Sinon, Analog Devices a signalé un battement sur les lignes supérieures et inférieures de ses résultats du deuxième trimestre civil. D’autres actions de puces, notamment Nvidia, Advanced Micro Devices, Applied Materials et Micron, ont chuté d’environ 3 % au milieu de l’actualité.

Agilent Technologies – Les actions d’Agilent ont bondi de plus de 7% après que le fabricant d’instruments de laboratoire ait enregistré des bénéfices et des revenus supérieurs aux attentes pour son dernier trimestre, selon Refinitiv. La société a également relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année en raison d’un flux de commandes important.

Actions technologiques – Les actions d’Amazon, de Netflix et de Meta Platforms ont chuté de plus de 2 %, tandis qu’Alphabet a chuté de plus de 1 % après que le rendement du Trésor à 10 ans a fortement augmenté.