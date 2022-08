Bed Bath & Beyond ferme 150 magasins

Bain de lit et au-delà envisage de fermer environ 150 de ses magasins, a annoncé la société dans un communiqué de presse mercredi. Le géant des articles pour la maison réorganise ses opérations dans un contexte de difficultés financières et vise à poursuivre une stratégie plus axée sur le client pour améliorer les ventes.

De plus, l’entreprise réduit ses effectifs d’environ 20 % afin de réduire ses coûts d’exploitation et d’éviter davantage de pertes. Deux rôles de leadership – directeur de l’exploitation et directeur des magasins – ont été éliminés dans le processus. Afin de stimuler la croissance et d’attirer davantage de clients, la chaîne prévoit de renforcer son inventaire avec les favoris des clients et d’augmenter l’offre de ses produits les plus populaires tels que Calphalon. Cette stratégie comprend également la promotion de sa filiale BuyBuy Baby, l’introduction de “nouvelles marques émergentes destinées directement aux consommateurs” et la suppression de plusieurs de ses marques maison : Haven, Wild Sage et Studio 3B.

Bed Bath & Beyond a déclaré avoir obtenu un nouveau financement de 500 millions de dollars dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise. La fermeture de magasins “à faible production” est le résultat direct d’un ralentissement des ventes, que l’entreprise attribue à des problèmes de concurrence et de chaîne d’approvisionnement. Le détaillant espère que son programme Welcome Rewards incitera les clients à magasiner davantage tout en obtenant des avantages et des économies, qu’ils visitent un magasin physique ou achètent en ligne.