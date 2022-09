Bed Bath & Beyond a annoncé des dizaines des quelque 150 magasins qu’il prévoit de fermer.

Le détaillant d’articles pour la maison en difficulté a annoncé le mois dernier son intention de fermer les sites “à faible production”, représentant environ 20% de ses magasins homonymes.

Les fermetures font partie d’un plan plus large visant à stabiliser les finances de l’entreprise et à redresser la baisse de ses ventes. Fin août, Bed Bath a obtenu plus de 500 millions de dollars de nouveau financement, y compris un prêt, avant la saison des fêtes. Ses effectifs diminuent également, car il a réduit d’environ 20 % son personnel d’entreprise et de chaîne d’approvisionnement.

Bed Bath & Beyond posté une liste de 56 lieux homonymes qu’il fermera. Ils sont dispersés à travers les États-Unis, de la Californie et du Nevada à l’Ohio et à la Floride.

Le détaillant exploite également d’autres chaînes. Il comptait 135 magasins Buybuy Baby et 51 emplacements sous les bannières Harmon, Harmon Face Values ​​ou Face Values, à la fin du premier trimestre fiscal. Il ajoute cependant à sa bannière d’articles pour bébés. Il a ouvert cinq magasins BuyBuy Baby au cours de cette période de trois mois terminée le 28 mai.

Déjà, l’empreinte de Bed Bath & Beyond a considérablement diminué. Au cours des deux dernières années, il a chuté d’environ 35 %, l’entreprise ayant fermé d’autres sites. Il comptait un total de 1 478 magasins, à la fin du premier trimestre de 2020. À la même époque cette année, il comptait un total de 955 magasins, dont 769 magasins Bed Bath & Beyond.

Bed Bath & Beyond est à un moment crucial. Il a enregistré un trimestre après trimestre de ventes en baisse et a dépensé de l’argent en réaménageant des magasins, en développant des marques privées et en rachetant ses propres actions. Ses ventes des magasins comparables ont diminué de 23 % au premier trimestre et de 26 % pour la période de trois mois terminée 27 août.

La société publie ses résultats complets du deuxième trimestre plus tard ce mois-ci.

Bed Bath & Beyond est à la recherche d’un nouveau leadership pour remplacer son PDG et directeur financier par intérim. Son conseil d’administration a expulsé Mark Tritton, un vétéran de Target nommé directeur général en 2019 pour diriger un effort de redressement, et Joe Hartsig, son directeur du marchandisage. Son directeur financier, Gustavo Arnal, s’est suicidé au début du mois. L’entreprise a supprimé les postes de directeur de magasin et de directeur de l’exploitation.

Les actions de la société ont baissé d’environ 38% jusqu’à présent cette année. Jeudi à midi, les actions se négociaient autour de 8,80 $, en hausse d’environ 1 %.

Voir la liste des emplacements qui ferment ici.