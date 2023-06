Bed Bath & Beyond et Buy Buy Baby mises à jour des ventes et des enchères

Des panneaux indiquant que tout est en vente dans un magasin Buy Buy Baby du quartier de Brooklyn à New York, le 6 février 2023.

Le processus d’enchères pour Bain de lit et au-delà et ses actifs ont été à nouveau étendus au fur et à mesure des discussions avec des acquéreurs potentiels, notamment pour sa chaîne de magasins Buy Buy Baby.

Dans des documents judiciaires déposés jeudi, Bed Bath & Beyond a déclaré qu’il retarderait son calendrier de vente de quelques jours « pour garantir la réalisation de la transaction la plus maximisant la valeur ».

Le retard intervient alors que la société a eu des discussions avec des soumissionnaires potentiels pour Buy Buy Baby, qui a suscité le plus d’intérêt avant et pendant le processus de faillite jusqu’à présent. La chaîne de magasins homonyme Bed Bath & Beyond devrait toujours être dissoute après la faillite.

Les actifs du détaillant d’équipement pour bébés Buy Buy Baby avaient auparavant suscité l’intérêt d’au moins deux soumissionnaires, dont Babylist, avait précédemment rapporté CNBC. L’intérêt porte notamment sur la propriété intellectuelle de la chaîne.

Il y a également eu des discussions pour vendre le détaillant à la société de capital-investissement à l’origine de la marque de vêtements pour enfants Janie and Jack, The Wall Street Journal signalé cette semaine.

Buy Buy Baby a été considéré comme le joyau de la couronne des actifs, attirant apparemment l’intérêt en 2022 et dans les mois précédant le dépôt de bilan.

Bien qu’il ne semble pas y avoir d’intérêt pour Bed Bath & Beyond et ses magasins, les enchérisseurs potentiels peuvent vouloir ses actifs numériques, a rapporté CNBC plus tôt.

La valorisation de ces actifs reste floue.

Bed Bath & Beyond a demandé la protection de la faillite en avril après des mois d’efforts de redressement infructueux et des avertissements qu’il pourrait se retrouver devant les tribunaux.

Les offres de chevaux de traque, l’offre plancher pour une vente aux enchères, sont désormais dues le 11 juin à 17 h HNE. La date limite finale de soumission est maintenant le 16 juin à midi HNE. Si nécessaire, une vente aux enchères aura lieu le 21 juin.

La société a déclaré dans des documents judiciaires qu’elle estimait que « ces extensions limitées sont appropriées et nécessaires pour que ces affaires progressent efficacement, tout en n’empêchant pas une évaluation adéquate des nouvelles indications d’intérêt ».