Bed Bath & Beyond dit qu’il est toujours ouvert à la vente de sa division Buybuy Baby

Alors que Bed Bath & Beyond secoue sa suite de dirigeants et évince son PDG, le détaillant a déclaré mercredi qu’il restait ouvert à un autre grand changement : une vente potentielle de sa chaîne d’équipement pour bébé, Buybuy Baby.

“L’entreprise est une entreprise très attrayante, et nous ne sommes pas les seuls à apprécier sa valeur”, a déclaré la PDG par intérim Sue Gove lors d’un appel avec des analystes lorsqu’on lui a demandé si une vente n’était pas envisageable. “Nous savons qu’il y a de l’intérêt.”

Pour l’instant, a-t-elle déclaré, la société mère se concentre sur des stratégies visant à stimuler les ventes. Cela comprend l’amélioration du site Web et de l’application de la division et l’attraction de plus d’acheteurs vers son registre de bébés.

La chaîne d’équipement pour bébé fait également partie d’un nouveau programme de fidélité, Welcome Rewards. Ce programme a commencé à être déployé plus tôt ce mois-ci. Il permet aux acheteurs de gagner et d’échanger des points lors de leurs achats en ligne ou dans les magasins de l’une des trois bannières de l’entreprise : Bed Bath & Beyond, Buybuy Baby et la marque de soins personnels Harmon Face Values.

Buybuy Baby a été au centre d’une bataille controversée entre le détaillant d’articles ménagers et l’investisseur activiste Ryan Cohen. En mars, Cohen a désigné la bannière de l’équipement pour bébé comme l’une des pièces les plus précieuses de l’entreprise, arguant qu’elle pourrait valoir plusieurs milliards de dollars, et a poussé à une retombée ou à une vente. Il est ensuite parvenu à une trêve avec la société, après que celle-ci ait accepté d’ajouter de nouveaux membres au conseil d’administration et de procéder à un examen stratégique des options futures de Buybuy Baby.

L’action de Bed Bath a bondi en avril un rapport du Wall Street Journal que la société manifestait un intérêt pour la division. À l’époque, la société n’avait pas répondu aux demandes de commentaires.

Le détaillant d’équipement pour bébés a été l’un des points forts de Bed Bath, d’autant plus que le trafic client et les ventes ont chuté dans sa bannière éponyme. Au cours du trimestre des fêtes, par exemple, les ventes des magasins comparables des magasins Bed Bath & Beyond ont diminué de 15% – mais les ventes des magasins comparables de Buybuy Baby ont augmenté d’un chiffre à un chiffre.

Cette tendance ne s’est toutefois pas maintenue au cours de la dernière période de trois mois. Les ventes des magasins comparables de Buybuy Baby ont chuté d’un chiffre moyen.

Harriet Edelman, qui dirige le conseil d’administration en tant que présidente indépendante, a déclaré mercredi qu’un comité de membres du conseil travaillait en étroite collaboration avec des conseillers stratégiques et financiers alors qu’il envisageait l’avenir de Buybuy Baby.

Lors de l’appel avec les analystes, elle a décrit Buybuy Baby comme “une bannière très pertinente avec une position forte sur le marché et une démographie favorable”.

Au cours des deux dernières années, Bed Bath & Beyond a vendu d’autres éléments de son activité, notamment Christmas Tree Shops, Cost Plus World Market, PersonalizationMall.com et One Kings Lane.