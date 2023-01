Bed Bath & Beyond, Coinbase, Virgin Orbit et plus

La fusée LauncherOne de Virgin Orbit exposée à Times Square, New York.

Découvrez les entreprises qui font les plus grands mouvements à midi :

Orbite vierge – La société de services de lancement de satellites a chuté de 12% un jour après avoir confirmé lundi que son premier lancement depuis le Royaume-Uni n’avait pas atteint l’orbite. La mission était la sixième de Virgin Orbit à ce jour et son deuxième échec de lancement.

Danaher – Les actions de Danaher ont augmenté de plus de 4% après que le fabricant de produits médicaux, industriels et commerciaux a publié des prévisions optimistes pour les revenus de base non conformes aux PCGR du quatrième trimestre. L’entreprise s’attend maintenant à une croissance pourcentages à un chiffre élevés sur une base annuelle. Il prévoyait auparavant des baisses en pourcentage à un chiffre stables à faibles.

Sotera Santé – Le stock a grimpé de près de 90% un jour après Sotera Health a annoncé le règlement de plus de 870 cas liés à l’exposition à l’oxyde d’éthylène, un agent cancérigène, provenant de ses installations de Willowbrook. La société, qui a déclaré que le règlement n’est pas un aveu que les émissions posaient un risque pour la sécurité, a accepté de payer 408 millions de dollars.

Découverte de Warner Bros. — Les actions de la société de médias ont bondi de plus de 6 % après que Bank of America a ajouté l’action à la liste « US1 ». La firme de Wall Street a déclaré qu’elle restait optimiste quant au potentiel à long terme et considérait le rapport risque/récompense actuel comme “très attractif”.

Coinbase – Les actions ont bondi de près de 6% après que l’échange de crypto-monnaie a partagé des plans pour réduire ses effectifs de 20%. Les coupes surviennent après que Coinbase a licencié 18% de ses effectifs en juin, alors que les prix de la cryptographie et son stock ont ​​diminué.

Bain de lit et au-delà — Le détaillant a bondi de près de 19 %. Cette décision est intervenue après son appel aux résultats, dans lequel la direction a déclaré que la société avait subi des pertes plus importantes que prévu. Quelques jours plus tôt, la société avait mis en garde contre une faillite potentielle.

Santé de la rue Oak – Les actions d’Oak Street Health, une société de soins de santé qui gère des centres de soins primaires pour les patients de Medicare, ont bondi de 28% après que Bloomberg a rapporté que SVC étudie un accord pour l’acheter pour plus de 10 milliards de dollars.

Produits pharmaceutiques Regeneron – L’action a augmenté de 2,9%, un jour après que les actions ont chuté d’environ 7,7% à la suite de l’annonce que les ventes du médicament Eylea de la société pharmaceutique ont été affectées négativement par le passage à un concurrent non conforme au dernier trimestre de 2022. Mardi, le PDG Leonard Schleifer a déclaré à CNBC que l’activité était “transitoire” et ne devrait avoir aucun impact sur la trajectoire à long terme d’Eylea.

Première ligne — Les actions de la compagnie maritime ont bondi de 26 % après Première ligne annoncée qu’il mettait fin à un accord de fusion avec Euronav. Le plan prévoyait que Frontline acquiert Euronav dans le cadre d’un accord entièrement en actions. Le PDG Lars Barstad a déclaré dans un communiqué que les deux expéditeurs “bénéficient déjà d’économies d’échelle”.

Bourdon – Le stock d’applications de rencontres a augmenté de 5,9% à la suite d’une mise à niveau vers une surpondération par rapport au poids du secteur sur les marchés KeyBanc Capital. La société a déclaré qu’elle était de plus en plus confiante dans sa capacité à capitaliser sur les tendances des rencontres en ligne et à augmenter ses revenus.

Illuminé — Les actions ont chuté de 5 % dans les échanges de midi. La société de technologie de séquençage génétique a fait appel mardi d’une ordonnance antitrust de l’UE bloquant son accord de fusion avec la société de biotechnologie Grail. La veille, Illumina avait déclaré s’attendre à ce que ses revenus consolidés pour l’exercice 2023 se situent entre 4,9 et 5,035 milliards de dollars, contre une estimation de StreetAccount de 5,005 milliards de dollars.

CureVac – La société biopharmaceutique a gagné près de 14% après avoir déclaré qu’elle prévoyait de faire avancer les essais sur des patients de ses vaccins à ARNm pour Covid-19 et la grippe. CureVac a également annoncé Le vétéran de Sanofi Alexander Zehnder deviendra PDG en avril.

AgilentTechnologies — Les actions ont augmenté de plus de 4% un jour après que la société a annoncé un Rachat d’actions de 2 milliards de dollars programme. Agilent a également déclaré qu’il investissait 725 millions de dollars doubler la capacité de production.

Sur semi-conducteur — L’action des semi-conducteurs a perdu près de 3 % après avoir été déclassée par William Blair à la performance du marché. Les analystes ont déclaré qu’On Semiconductor continue de lutter avec les technologies GT Advanced et que ses rendements en carbure de silicium sont la moitié de leurs hypothèses d’origine.

Dish Network — La société de télévision par satellite a chuté de 3 % dans les échanges de midi. Goldman Sachs a rétabli sa note neutre mardi, notant que si la société est positionnée pour gagner des parts, elle est confrontée à un risque d’exécution important et à l’accélération de la coupe des cordons. L’objectif de prix de 14 $ de la société implique une baisse de 11,5 % par rapport à la clôture de lundi.

– Samantha Subin, Alex Harring, Yun Li, Tanaya Macheel, Carmen Reinicke, Jesse Pound et Michael Bloom de CNBC ont contribué au reportage.