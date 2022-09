Bed Bath & Beyond choisit le chef de la comptabilité comme directeur financier par intérim après le suicide d’un dirigeant

Les acheteurs sortent d’un magasin Bed Bath & Beyond à New York.

Bed Bath & Beyond a engagé son directeur comptable comme directeur financier par intérim après le décès de son ancien dirigeant vendredi.

Laura Crossen est directrice financière par intérim depuis lundi, a indiqué la société dans un dépôt réglementaire. Elle continuera en tant que comptable principale de la société.

L’ancien directeur financier de la société, Gustavo Arnal, est décédé vendredi à New York. Le médecin légiste a par la suite conclu que la mort était un suicide.

Les actions de Bed Bath & Beyond ont baissé d’environ 15% tôt mardi, les investisseurs pesant sur la voie à suivre du détaillant en difficulté. La société est à la recherche d’un nouveau PDG après que son conseil d’administration a évincé Mark Tritton en juin. Il a annoncé la semaine dernière qu’il supprimerait les postes de directeur de l’exploitation et de directeur des magasins.

Le détaillant d’articles pour la maison tente de relancer son activité alors que les ventes ralentissent et qu’il perd des parts de marché au profit de ses concurrents. Alors qu’il se prépare pour la saison des fêtes, Bed Bath & Beyond a annoncé la semaine dernière qu’il avait obtenu plus de 500 millions de dollars de nouveau financement et présenté un nouveau plan pour gérer les coûts, y compris les fermetures de magasins et les licenciements.

Si vous avez des pensées suicidaires, contactez le Ligne de vie suicide et crise au 988 pour le soutien et l’assistance d’un conseiller qualifié.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.