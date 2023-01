Bed Bath & Beyond cherche une injection de capital, un acheteur avant une faillite probable

Une bannière “Store Closing” sur un magasin Bed Bath & Beyond à Farmingdale, New York, le vendredi 6 janvier 2023.

“Plusieurs voies sont explorées et nous déterminons nos prochaines étapes de manière approfondie et en temps opportun”, a déclaré la porte-parole, refusant de commenter davantage.

Une porte-parole de Bed Bath a déclaré mercredi que la société ne faisait aucun commentaire sur des relations spécifiques, mais travaillait avec des conseillers stratégiques pour évaluer toutes les voies permettant de regagner des parts de marché et d’améliorer la liquidité.

Le détaillant est au milieu d’un processus de vente dans l’espoir de trouver un acheteur qui garderait les portes ouvertes pour ses deux grandes chaînes, sa bannière éponyme et Buybuy Baby, ont déclaré les personnes, qui n’étaient pas autorisées à discuter publiquement de la question.

Bain de lit et au-delà a eu des discussions avec des acheteurs et des prêteurs potentiels alors qu’elle s’efforce de maintenir son entreprise à flot lors d’un éventuel dépôt de bilan, selon des personnes proches du dossier.

Un représentant d’AlixPartners, dont CNBC a récemment rapporté qu’il avait été embauché en tant que conseiller de l’entreprise, a refusé de commenter.

Plus tôt ce mois-ci, Bed Bath a averti qu’il pourrait devoir déposer son bilan après que ses plans de redressement n’aient pas réussi à augmenter considérablement les ventes et à réparer son bilan. La société a déclaré des pertes nettes supérieures à 1,12 milliard de dollars pour les neuf premiers mois de l’exercice. Il a épuisé ses liquidités ces derniers mois, s’est lourdement endetté et a dû faire face à des relations tendues avec ses fournisseurs.

Les ventes comparables ont diminué de 32 % d’une année sur l’autre au cours du dernier trimestre fiscal, clos le 26 novembre. défis.

La semaine dernière, CNBC a rapporté que Bed Bath avait entamé une nouvelle série de licenciements dans le but de réduire davantage les coûts. L’entreprise comptait environ 32 000 employés au 26 février 2022, selon des documents publics.

L’entreprise s’est efforcée de trouver un itinéraire qui permette à ses chaînes de survivre, ont ajouté les sources. Un jour avant que Bed Bath n’émette un avertissement de “continuité d’exploitation”, il a annoncé dans une note de service aux employés qu’il avait embauché Shawn Hummell, un ancien cadre de Macy’s, pour diriger les opérations de vente au détail, de magasin et de marchandisage de sa marque éponyme en tant que vice-président directeur des magasins. Avant son passage chez Macy’s, Hummell a travaillé pour Abercrombie & Fitch, un autre détaillant qui a subi un revirement.

Un acheteur possible entourant Bed Bath est la société de capital-investissement Sycamore Partners, selon les personnes familières avec les discussions. Sycamore est particulièrement intéressé par Buybuy Baby, la bannière de Bed Bath pour les nourrissons et les tout-petits, qui a surperformé l’ensemble de l’entreprise. Buybuy Baby a été jugé le plus susceptible de survivre à l’avenir, ont déclaré les gens.

Pourtant, une vente de Bed Bath dans son ensemble reste sur la table – bien qu’avec une empreinte de magasins beaucoup plus petite qu’elle n’en a actuellement, ont déclaré les gens.

Sycamore est connu pour avoir acquis des détaillants, comme la chaîne de vêtements pour femmes Talbots, y compris des entreprises en difficulté qui ont demandé l’attention de la faillite comme Ann Taylor d’Ascena. Un porte-parole de Sycamore Partners a refusé de commenter. Dealbook signalé précédemment L’intérêt de Sycamore pour Buybuy Baby.

Bed Bath a également suscité l’intérêt d’entreprises qui acquièrent la propriété intellectuelle ou les marques d’entreprises, en particulier celles en difficulté, ont déclaré les gens. Authentic Brands, qui a fréquenté de nombreuses ventes en faillite pour des détaillants comme Forever 21, a également examiné Bed Bath, ont déclaré les gens. Un représentant d’Authentic Brands a refusé de commenter.

À défaut d’une vente, la société et ses conseillers ont cherché à trouver un financement supplémentaire pour un dépôt de bilan, qui pourrait avoir lieu dans les semaines à venir, ont déclaré les sources. Les conseillers de la société recherchent un prêt d’au moins 100 millions de dollars, a déclaré l’une des personnes.

L’année dernière, Bed Bath a reçu un nouveau financement de 375 millions de dollars du prêteur Sixth Street Partners, qui a fourni un financement à d’autres détaillants comme JC Penney et Designer Brands.

Les installations de Sixth Street pourraient être converties en financement de faillite, ont déclaré les gens, ou le prêteur ou d’autres pourraient convertir leur dette en actions et devenir propriétaire de Bed Bath. Un représentant de Sixth Street a refusé de commenter.

La stratégie de financement de Bed Bath vient en tant que détaillant Ville de fête a demandé la protection du chapitre 11 cette semaine. Toujours avec un lourd endettement, Party City cherche à restructurer son bilan et à aller de l’avant avec une empreinte plus petite.

L’avocat de la faillite Eric Snyder du cabinet d’avocats Wilk Auslander a déclaré qu’une vente n’était pas réaliste pour Bed Bath en raison de la baisse de ses ventes et de ses stocks, ainsi que de l’augmentation de ses pertes.

“Ils n’ont pas la disponibilité pour redresser le navire, et ils n’ont pas l’argent pour continuer à fonctionner”, a déclaré Snyder. “Je ne vois tout simplement pas d’autre option qu’une faillite et une liquidation.”

—CNBC Mélissa Repko contribué à ce rapport.