Bed Bath & Beyond Canada fermera 54 magasins et bénéficiera de la protection contre les créanciers

Bed Bath & Beyond Canada Ltd. a obtenu vendredi une ordonnance initiale de protection contre les créanciers de la Cour supérieure de justice de l’Ontario en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, selon la société agissant à titre de contrôleur nommé par le tribunal pour l’affaire.

Bed Bath & Beyond Canada est insolvable et ne peut restructurer ses opérations sans le soutien de sa société mère américaine, selon des documents judiciaires publiés sur le site Web d’Alvarez & Marsal Canada Inc.

Bed Bath & Beyond Canada a entamé la procédure de protection contre les créanciers pour permettre une fermeture rapide de l’entreprise et la liquidation des stocks, selon les documents datés du 10 février.

La société a enregistré une perte nette de 99,5 millions de dollars pour la période de neuf mois se terminant le 26 novembre 2022, selon les documents.

Au 26 novembre, les actifs de Bed Bath & Beyond Canada étaient évalués à environ 480,1 millions de dollars, selon les documents, tandis que son passif total valait environ 429,7 millions de dollars.

Les bénéfices ajustés des trois derniers exercices ont été négatifs et la branche canadienne du géant de la vente au détail a contribué à des marges bénéficiaires ajustées négatives importantes pour la société mère, selon les documents.

La société mère américaine Bed Bath & Beyond Inc. a fermé des dizaines de ses magasins à travers le pays et a averti le mois dernier qu’elle pourrait devoir déposer une demande de mise en faillite car elle n’était pas en mesure de rembourser ses prêts.

Il a récemment levé environ 1 milliard de dollars grâce à des offres d’actions privilégiées et de bons de souscription, qui, selon lui, seront utilisés pour rembourser la dette.

Les documents indiquent que la société mère a déterminé qu’elle n’est plus en mesure de fournir un soutien financier et opérationnel à sa filiale canadienne.

La Presse Canadienne

FaillitesCommerce de détail