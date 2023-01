Bed Bath & Beyond (BBBY) Résultats du troisième trimestre 2023

Un homme est vu dans un magasin Bed Bath & Beyond à New York, le 5 janvier 2023.

Bain de lit et au-delà mardi a enregistré des pertes trimestrielles plus importantes que prévu, son directeur général ayant reconnu que le plan de redressement du détaillant en difficulté n’avait pas atteint ses objectifs.

Quelques jours après que la société a mis en garde contre une faillite potentielle, elle a annoncé un flux de trésorerie d’exploitation négatif de 307,6 millions de dollars pour le troisième trimestre et des pertes nettes en flèche.

Bed Bath a perdu 393 millions de dollars au cours de la période, a-t-il déclaré mardi, pire même que la perte trimestrielle de 385,8 millions de dollars qu’il avait projetée la semaine dernière et 42% supérieure à la perte annoncée au cours du trimestre de l’année précédente.

Les pertes trimestrielles comprennent une charge de dépréciation d’environ 100 millions de dollars, qui, selon la société, était liée à “certains actifs au niveau des magasins”.

Les pertes nettes de Bed Bath ont maintenant dépassé 1,12 milliard de dollars pour les neuf premiers mois de l’exercice. Ces défis croissants ont ébranlé les fournisseurs, qui ont modifié les conditions de paiement ou cessé d’expédier des marchandises, laissant les rayons des magasins et les entrepôts plus vides que d’habitude.

La PDG Sue Gove a déclaré mardi que la société s’efforçait de résoudre ses problèmes financiers en cascade “en temps opportun”. Elle a fait écho au communiqué de presse de la société dans des remarques lors d’un appel sur les résultats d’environ 10 minutes et a refusé de répondre aux questions des analystes.

Voici comment le détaillant a fait dans le période de trois mois qui s’est terminé le 26 novembre par rapport à ce que les analystes anticipaient, sur la base des données de Refinitiv :

Perte par action : 3,65 $ ajustés contre 2,23 $ attendus

Chiffre d’affaires : 1,26 milliard de dollars contre 1,34 milliard de dollars attendu

La perte nette de la société est passée à 393 millions de dollars, ou 4,33 dollars par action, contre une perte de 276 millions de dollars, ou 2,78 dollars par action il y a un an.

Le détaillant comprend trois bannières : son homonyme ; sa chaîne de fournitures pour bébés, Buybuy Baby ; et sa bannière santé et beauté, Harmon. Les ventes comparables ont chuté de 32 %. Les ventes comparables de la bannière éponyme Bed Bath & Beyond ont chuté de 34% et les baisses des ventes comparables de Buybuy Baby étaient de l’ordre de 20%.

La semaine dernière, la société a prévisualisé ses ventes nettes pour le troisième trimestre fiscal et a déclaré qu’elles devraient être d’environ 1,26 milliard de dollars, une baisse par rapport à 1,88 milliard de dollars il y a un an.

Cette annonce préalable du détaillant d’articles pour la maison, qui se bat pour rester en affaires, s’est accompagnée d’un avertissement de « continuité d’exploitation ». Dans le dossier, il a déclaré qu’il risquait de manquer d’argent pour couvrir ses dépenses et pourrait devoir déposer son bilan. Il a déclaré avoir du mal à attirer des clients dans les magasins et à inverser la baisse des ventes.

De plus, a déclaré la société, il est devenu plus difficile de garder les étagères approvisionnées car les fournisseurs ajustent les conditions de paiement ou arrêtent d’envoyer des marchandises en raison des problèmes financiers de Bed Bath. La valeur marchande de l’entreprise est tombée à un maigre 142,8 millions de dollars. Pourtant, ses actions ont augmenté d’environ 6% dans les échanges avant commercialisation mardi.

“Bien que nous ayons agi rapidement et efficacement pour modifier l’assortiment et d’autres stratégies de marchandisage et de marketing, les stocks étaient limités et nous n’avons pas atteint nos objectifs”, a déclaré Gove dans le communiqué de mardi.

Pourtant, a-t-elle déclaré, le détaillant a réduit ses coûts de manière agressive et est sur la bonne voie pour fermer les 150 magasins qu’il avait précédemment annoncés. Ses charges d’exploitation ont chuté à 583,6 millions de dollars, contre 698 millions de dollars l’an dernier.

“Notre organisation est plus rationalisée et nous avons adopté une infrastructure plus ciblée qui reflète nos activités actuelles”, a déclaré Gove.

