Bed Bath & Beyond (BBBY) Résultats du T2 2022

Une personne entre dans un magasin Bed Bath & Beyond le 1er octobre 2021 dans le quartier de Tribeca à New York.

Bed Bath & Beyond a déclaré jeudi que les ventes avaient chuté de 28% au deuxième trimestre fiscal, alors que le détaillant d’articles pour la maison avait du mal à attirer des clients.

Les actions ont baissé d’environ 3% dans les échanges avant commercialisation.

La société a réitéré ses perspectives pour l’année complète, affirmant qu’elle prévoyait une baisse des ventes comparables d’environ 20 % à mesure que son activité s’améliorerait au cours de la seconde moitié de l’exercice.

Voici comment le détaillant s’est comporté au cours de la période de trois mois terminée le 27 août par rapport à ce que les analystes anticipaient, sur la base des données de Refinitiv :

Perte par action : 3,22 $ ajustés contre 1,85 $ attendu

Revenus : 1,44 milliard de dollars contre 1,47 milliard de dollars attendus

La perte nette de la société s’est considérablement élargie à 366 millions de dollars, ou 4,59 dollars par action, contre 73 millions de dollars, ou 72 cents par action, un an plus tôt. Ses ventes nettes ont chuté de 1,99 milliard de dollars il y a un an.

Les ventes comparables ont diminué de 26 % au deuxième trimestre. La principale mesure de détail, souvent appelée ventes dans des magasins comparables, est une comparaison d’une année sur l’autre des ventes en ligne et des ventes dans les magasins qui ont fonctionné pendant douze mois complets après une période d’ouverture d’environ six à huit semaines.

Le rapport trimestriel ne reflète pas le dernier plan de redressement de l’entreprise. Fin août, il a annoncé son intention de bouleverser sa stratégie de marchandisage et de renforcer ses magasins éponymes et sa chaîne d’articles pour bébés, Buybuy Baby. Il a également annoncé des mesures de réduction des coûts, notamment des licenciements et la fermeture d’environ 150 magasins Bed Bath & Beyond.

Lire la suite: Voici une carte des fermetures de magasins Bed Bath & Beyond

La PDG par intérim, Sue Gove, a déclaré jeudi dans un communiqué de presse que la société résolvait les problèmes d’inventaire en accélérant les démarques de certaines marchandises. Elle a déclaré que Bed Bath est “confiant que notre liquidité actuelle permettra les changements nécessaires que nous mettons en œuvre”.

Gove a déclaré que le programme de fidélité de la société, Welcome Rewards, avait augmenté de plus de 1,3 million depuis fin août, ce qui le porte à un total de 6,4 millions de membres depuis son lancement cet été. Elle a déclaré que cela réduisait les coûts d’environ 250 millions de dollars pour le second semestre de l’exercice, car cela s’efforçait d’augmenter les ventes.

Bed Bath fait face à plusieurs défis importants, notamment une dette croissante, des postes de direction vacants et des relations tendues avec les fournisseurs. Alors que l’entreprise se prépare pour la période cruciale des fêtes, elle est dirigée par Gove, PDG par intérim, et Laura Crossen, directrice financière par intérim. Son conseil d’administration a expulsé l’ancien PDG Mark Tritton en juin et le directeur financier Gustavo Arnal s’est suicidé début septembre.

Fin août, Bed Bath a obtenu un certain soulagement en obtenant plus de 500 millions de dollars de nouveau financement, dont un prêt de 375 millions de dollars.

La liquidité de Bed Bath est de 850 millions de dollars après les remboursements et les emprunts qui ont eu lieu avant le début du deuxième trimestre, a annoncé jeudi la société.

Les mois à venir testeront si le détaillant peut obtenir des articles de vacances chauds et des marques nationales populaires, qui sont au cœur de sa dernière stratégie. Selon d’anciens dirigeants de l’entreprise, Bed Bath a eu des relations tendues avec les fournisseurs – et pourrait faire face à une répétition de deux Noëls auparavant, alors qu’elle n’avait pas plusieurs produits chauds de marques nationales bien connues.

Dans un communiqué de presse, Gove a déclaré que travailler avec les fournisseurs de Bed Bath avait “été un domaine d’intérêt important” et a déclaré que sa dette et ses engagements envers eux “sont considérablement plus sains qu’au trimestre précédent”.

À la clôture du marché de mercredi, les actions de Bed Bath ont baissé d’environ 56 % jusqu’à présent cette année. La valeur marchande de l’entreprise est de 516,5 millions de dollars.

Si vous avez des pensées suicidaires, contactez le Ligne de vie suicide et crise au 988 pour le soutien et l’assistance d’un conseiller qualifié.

