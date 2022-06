Bed Bath & Beyond (BBBY) Résultats du premier trimestre 2022

Un piéton passe devant un magasin Bed Bath and Beyond à San Francisco, en Californie.

Bed Bath & Beyond a annoncé mercredi qu’il remplaçait le PDG Mark Tritton dans le cadre d’un remaniement de la direction, après que le détaillant d’articles pour la maison ait fortement manqué les attentes de Wall Street concernant les bénéfices et les revenus trimestriels.

Les actions ont chuté d’environ 13% dans les échanges avant commercialisation.

Le conseil d’administration de la société a déclaré que Sue Gove, une administratrice indépendante du conseil d’administration, interviendrait en tant que directrice générale par intérim.

“Nous devons fournir de meilleurs résultats”, a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse. “Nos actionnaires, associés, clients et partenaires attendent tous plus.”

Voici comment le détaillant s’est comporté au cours de la période de trois mois terminée le 28 mai par rapport à ce que les analystes anticipaient, sur la base des données de Refinitiv :

Perte par action : 2,83 $ contre 1,39 $ attendu

Revenus : 1,46 milliard de dollars contre 1,51 milliard de dollars attendus

La perte nette de la société s’est élargie à 358 millions de dollars, ou 4,49 dollars par action, contre 51 millions de dollars, ou 48 cents par action, un an plus tôt. Sur une base ajustée, la perte nette de la société était de 2,83 $ par action. C’était plus que les 1,39 $ attendus par les analystes, selon Refinitiv.

Les ventes ont chuté à 1,46 milliard de dollars contre 1,95 milliard de dollars un an plus tôt. C’était inférieur aux estimations de 1,51 milliard de dollars.

Bed Bath a subi la pression de l’investisseur activiste Ryan Cohen, président de GameStop et fondateur de Chewy. Au début de cette année, la société de Cohen, RC Ventures, a révélé une participation de 10 % dans la société. Cohen a appelé à des changements radicaux, a critiqué les salaires élevés des cadres supérieurs et a exhorté à la vente ou à la scission de la chaîne d’équipement pour bébés de l’entreprise, Buybuy Baby.

Bed Bath et Cohen ont conclu une trêve fin mars. Le détaillant a accepté d’ajouter de nouveaux administrateurs indépendants à son conseil d’administration et d’examiner des alternatives pour la chaîne Buybuy Baby.

Mais les défis pour le détaillant d’articles pour la maison n’ont pas cessé.

Les actions de la société ont chuté de 55 % jusqu’à présent cette année et ont atteint un nouveau creux de 52 semaines plus tôt ce mois-ci. Mardi, les actions de la société ont clôturé à 6,53 $, en baisse de plus de 3 %.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.