Bed Bath & Beyond (BBBY) annonce des résultats manqués au premier trimestre 2021

Les ventes de Bed Bath & Beyond au premier trimestre fiscal ont grimpé de près de 50 %, les initiatives de redressement du détaillant, notamment le lancement de nouvelles marques et la rénovation de magasins, ayant contribué à attirer des clients pour tout, des mélangeurs aux tapis de bain.

Les progrès réalisés avant la saison clé des achats de la rentrée ont été suffisants pour que l’entreprise relève ses perspectives de revenus pour l’année entière.

Cependant, ses résultats du premier trimestre ont été touchés et continueront d’être plombés par les coûts auxquels Bed Bath & Beyond doit faire face pour réussir à redresser son activité.

« Nous rétablissons notre autorité à domicile, reprenons des parts de marché et libérons notre plein potentiel », a déclaré le directeur général Mark Tritton dans un communiqué.

Les actions de Bed Bath & Beyond ont été trompées après la publication des résultats. Le titre a d’abord grimpé de plus de 6 %, puis a chuté. Les actions ont récemment baissé d’environ 1% dans les échanges avant commercialisation. Les actions de Bed Bath & Beyond avaient été entraînées dans une soi-disant frénésie commerciale par les investisseurs de détail sur la plate-forme sociale Reddit. Mais avant les résultats de mercredi, l’analyste de Bank of America, Curtis Nagle, a déclaré que les actions avaient repris leurs échanges à des « niveaux d’avant la flambée ».

Voici ce que la société a rapporté pour les trois mois clos le 29 mai, par rapport à ce que Wall Street attendait, sur la base d’une enquête auprès d’analystes réalisée par Refinitiv :

Bénéfice par action : 5 cents ajustés contre 8 cents attendus

Chiffre d’affaires : 1,95 milliard de dollars contre 1,87 milliard de dollars attendus

Bed Bath & Beyond a déclaré que sa perte nette s’était réduite à 51 millions de dollars, ou 48 cents par action, contre une perte de 302 millions de dollars, ou 2,44 dollars par action, un an plus tôt. Hors charges non récurrentes liées à la vente d’actifs et à d’autres initiatives de redressement, la société a gagné 5 cents par action, ce qui est inférieur aux 8 cents par action attendus par les analystes.

Les ventes nettes ont grimpé de 49% à 1,95 milliard de dollars contre 1,3 milliard de dollars un an plus tôt, dépassant les attentes de 1,87 milliard de dollars.

La société a déclaré que ses ventes dites de base – qui comprennent les revenus de Bed Bath & Beyond, Buybuy Baby, Harmon Face Values ​​et Decorist – ont augmenté de 73% d’une année sur l’autre. Chez Bed Bath & Beyond, la croissance des articles de literie, de salle de bain, de préparation des aliments pour la cuisine et de décoration intérieure a dépassé les autres catégories.

Les ventes comparables – qui suivent les revenus en ligne et dans les magasins ouverts depuis au moins 12 mois – ont augmenté de 86 % par rapport aux niveaux de 2020 et de 3 % sur deux ans. Les analystes recherchaient une croissance de 75,6% d’une année sur l’autre, selon les estimations de StreetAccount.

Les ventes comparables ont été ajustées pour tenir compte de l’impact négatif des fermetures de magasins en cours. Les magasins qui ont fermé définitivement au cours de l’exercice 2020 auraient contribué à environ 13% des ventes de base du détaillant au cours du premier trimestre de l’exercice, a déclaré la société dans son communiqué de presse. Au 29 mai, le détaillant exploitait un total de 1 004 magasins, dont 818 de ses emplacements homonymes Bed Bath & Beyond.

Jusqu’à présent, un élément clé des plans de redressement de Bed Bath & Beyond est en avance sur le calendrier. Il est en train de lancer une variété de marques internes dans les catégories cuisine, literie et organisation.

D’ici quelques années, la société affirme que ses ventes de marques de distributeur augmenteront pour représenter 30 % de son activité, contre environ 10 % à la fin de 2020. En vendant davantage de produits maison, l’objectif de Bed Bath & Beyond est d’accroître ses marges. C’est une façon dont l’entreprise peut, espérons-le, compenser certaines des dépenses importantes qu’elle engage en investissant dans des choses comme le rafraîchissement des magasins.

Au cours de son premier trimestre fiscal, Bed Bath & Beyond a lancé la marque de literie et de bain Nestwell, une ligne inspirée des spas Haven et une ligne de produits de base de tous les jours appelée Simply Essential. Il a un certain nombre d’autres étiquettes sur le chemin.

Il a également intensifié le marketing dans le but de se faire connaître comme une destination pour tout ce qui est à la maison. Une campagne nationale télévisée et sur les réseaux sociaux intitulée « Home, Happier » a récemment fait ses débuts.

« Nous avons commencé l’année en position de force et sommes clairement sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs », a déclaré Tritton.

Bed Bath & Beyond a relevé ses perspectives de revenus pour l’ensemble de l’année dans une fourchette de 8,2 milliards de dollars à 8,4 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 8 à 8,2 milliards de dollars. Le bénéfice de l’exercice 2021 devrait se situer entre 1,40 $ et 1,55 $ par action, sur une base ajustée. Les analystes recherchaient un bénéfice ajusté annuel de 1,47 $ par action sur un chiffre d’affaires de 8,15 milliards de dollars.

Pour le deuxième trimestre, Bed Bath & Beyond a déclaré qu’il s’attend à gagner entre 48 et 55 cents par action après ajustements. Les ventes se situeront entre 2,04 et 2,08 milliards de dollars.

Les analystes recherchaient un bénéfice ajusté de 52 cents par action pour le deuxième trimestre sur des ventes de 2,02 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Bed Bath & Beyond, quant à lui, est le dernier détaillant à adoucir les avantages pour les travailleurs. L’entreprise offre jusqu’à huit semaines de congés payés aux parents après la naissance, l’adoption ou l’accueil d’un nouvel enfant. De nombreuses entreprises ont investi dans de meilleurs salaires et avantages sociaux afin d’attirer des employés dans un marché du travail restreint.

Retrouvez l’intégralité des résultats de Bed Bath & Beyond ici.