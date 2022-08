Bed Bath & Beyond annonce qu’il partagera sa stratégie de retour la semaine prochaine

La signalisation est affichée à l’extérieur d’un magasin Bed Bath & Beyond Inc. à Los Angeles, Californie, États-Unis, le lundi 19 septembre 2016.

Bed Bath & Beyond a déclaré jeudi qu’il partagerait bientôt sa stratégie de redressement, car il brûle de l’argent et tente de reconquérir les clients avant la période des fêtes.

Le détaillant d’articles pour la maison fera le point sur les investisseurs mercredi matin, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. Les actions ont augmenté de plus de 5% dans les échanges après les heures de fermeture jeudi.

La PDG par intérim, Sue Gove, a déclaré dans le communiqué que l’appel de l’entreprise comprendra “un aperçu des stratégies et des changements mis en œuvre dans l’ensemble de l’entreprise pour fournir des résultats à toutes les parties prenantes”.

Elle a ajouté : “Nous reconnaissons le vif intérêt pour notre entreprise et nos plans pour mieux servir les clients, reconquérir des parts de marché, stimuler la croissance et la rentabilité, assurer le soutien de nos fournisseurs et renforcer notre bilan.”

Bed Bath & Beyond est sur le point d’augmenter ses ventes et de convaincre les investisseurs qu’il a une voie à suivre. Il est à la recherche d’un nouveau PDG après que son conseil d’administration a expulsé Mark Tritton plus tôt cet été. Il a perdu des parts de marché au profit de ses concurrents, car il a réduit ses coupons de 20 % et introduit des marques privées inconnues. Et ses actions ont chuté, en particulier après que l’investisseur activiste Ryan Cohen a vendu la totalité de sa participation dans la société la semaine dernière.

En plus de cela, le secteur des articles pour la maison est sous pression, traversant une période de demande inhabituellement forte au plus fort de la pandémie. Il s’agit également d’une catégorie discrétionnaire qui est plus vulnérable car les acheteurs dépensent davantage en nourriture et autres nécessités en raison de l’inflation. Ces ventes de refroidissement ont laissé de nombreux mélangeurs, fours grille-pain et cafetières en rabais dans les magasins à grande surface et spécialisés.

Bed Bath a déclaré en juin que ses ventes nettes au premier trimestre avaient diminué de 25% d’une année sur l’autre, entraînant une perte nette de 358 millions de dollars. Il n’a pas donné de prévisions, mais a déclaré à l’époque qu’il s’attendait à une reprise des ventes au cours du second semestre de l’exercice.

Le contexte économique aggrave les problèmes de Bed Bath, a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData Retail.

“Si vous montez un escalator vers le bas, en interne, avec l’environnement externe, vous montez l’escalator vers le bas qui est en super vitesse”, a-t-il déclaré. “C’est une tâche vraiment difficile, voire impossible, car ce n’est pas le meilleur des environnements pour essayer de recréer votre entreprise.”

Il chercherait une bouée de sauvetage auprès des prêteurs. Selon un rapport du Wall Street Journal, la société est sur le point de finaliser un prêt de 400 millions de dollars pour lui donner de l’argent pour payer les factures et renforcer sa crédibilité auprès des fournisseurs. Le rapport cite des personnes proches du dossier. La société est en train de finaliser les négociations avec Sixth Street Partners, qui a prêté de l’argent à d’autres détaillants en difficulté, dont JC Penney, a indiqué le Journal.

Bed Bath a apporté d’autres changements, ainsi que l’éviction de son PDG. L’ancien chef du merchandising Joe Hartsig, l’un des architectes de sa stratégie de marque de distributeur, a quitté l’entreprise avec Tritton. Elle a un nouveau directeur comptable. Elle a lancé un nouveau programme de fidélité et a supprimé au moins une de ses marques privées, Wild Sage.

À la clôture de jeudi, les actions ont baissé d’environ 31 % jusqu’à présent cette année. Les actions ont clôturé jeudi à 10,10 $, en baisse d’environ 2,5 %. La valeur marchande de l’entreprise est de 807,6 millions de dollars.