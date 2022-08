Bed Bath & Beyond annonce des plans de licenciements et de fermetures de magasins dans le but de réparer les entreprises en difficulté

Bed Bath & Beyond a déclaré mercredi qu’il avait obtenu un nouveau financement de 500 millions de dollars et qu’il licenciait du personnel et fermait des magasins alors qu’il cherchait à réparer son entreprise en difficulté.

Le détaillant d’articles pour la maison a annoncé les déménagements dans un communiqué de presse avant une mise à jour des investisseurs tôt mercredi. Il devrait partager plus de détails sur sa stratégie de redressement.

Il a déclaré avoir identifié et commencé la fermeture d’environ 150 magasins.

La société a déclaré avoir obtenu un prêt de 375 millions de dollars par l’intermédiaire de Sixth Street Partners, un prêteur qui a financé d’autres détaillants, notamment JC Penney et Designer Brands. Il a également élargi la facilité de crédit renouvelable adossée à des actifs de 1,13 milliard de dollars.

Les finances de Bed Bath et ses activités sont dans une situation délicate. Alors que le détaillant a dépensé de l’argent pour la rénovation de magasins, de nouvelles marques privées et des rachats d’actions, ses ventes ont ralenti et ses stocks excédentaires se sont accumulés. Ses pertes nettes se sont élargies à 357,7 millions de dollars au cours du dernier trimestre. À la fin du mois de mai, il disposait d’environ 100 millions de dollars en espèces, contre 1,1 milliard de dollars un an plus tôt.

Cette position précaire a mis en danger les relations avec les fournisseurs sur lesquels elle compte pour approvisionner les étagères et les entrepôts de marchandises, en particulier pendant les saisons importantes comme la rentrée universitaire et la saison de Noël.

L’entreprise recherche également des liquidités par d’autres moyens. Mercredi, il a déclaré dans un dossier qu’il vendrait un montant non divulgué d’actions. L’annonce a fait chuter les actions du détaillant dans les échanges avant commercialisation.

Les actions de Bed Bath sont sur des montagnes russes alimentées par des actions depuis des mois, montant en flèche jusqu’à 30,06 $ et tombant à un creux de 4,38 $ l’année dernière. À la clôture de mardi, les actions ont baissé d’environ 17 % depuis le début de l’année. Les actions ont clôturé mardi à 12,11 $, en baisse d’environ 9 %.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.