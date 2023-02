Bed Bath & Beyond aligne des fonds pour éviter la faillite

Un magasin Bed Bath & Beyond dans le quartier de Brooklyn à New York, aux États-Unis, le lundi 6 février 2023.

Bain de lit et au-delà vivra pour voir un autre jour – du moins pour le moment.

Le détaillant d’articles ménagers assiégé a finalisé une offre d’actions Hail Mary qui devrait injecter plus d’un milliard de dollars de capitaux propres dans l’entreprise dans l’espoir d’éviter la faillite et la liquidation, le l’entreprise a annoncé mardi.

Bed Bath a rapporté 225 millions de dollars dans le cadre de l’offre et s’attend à voir un produit supplémentaire de 800 millions de dollars au fil du temps, a-t-il déclaré.

La société a également obtenu un autre prêt de 100 millions de dollars auprès de Sixth Street Partners, l’un de ses prêteurs. B. Riley Securities était le seul teneur de livres pour l’offre, a déclaré Bed Bath.

Les actions de Bed Bath ont chuté de plus de 48% mardi. Sa valeur marchande est d’environ 353 millions de dollars.

L’injection de liquidités sera utilisée pour payer certaines des dettes du détaillant après qu’il ait fait défaut sur un prêt avec JPMorgan le mois dernier et manqué un paiement d’intérêts de 25 millions de dollars le 1er février, a indiqué la société dans les dépôts de titres.

Tout ce qui reste sera utilisé pour aider Bed Bath’s tentative de revirement, a déclaré la société. Cependant, il a averti que si l’accord ne fonctionnait pas, il déposerait “probablement” son bilan et verrait ses actifs liquidés.

Pour maintenir les coûts bas, Bed Bath souhaite réduire considérablement son empreinte physique à 480 magasins au total – 360 avec la bannière Bed Bath et 120 autres magasins Buy Buy Baby, a indiqué la société dans un communiqué de presse.

La société a déclaré lundi dans un dossier que ça fermerait 150 autres magasins Bed Bath. Il avait déjà fermé 200 de ses magasins homonymes et 50 de ses emplacements Harmon Face Values. Il y avait 955 magasins ouverts à un moment donné plus tôt l’année dernière.

La PDG de Bed Bath, Sue Grove, a présenté l’offre d’actions comme une “transaction transformatrice” qui a donné à l’entreprise la marge de manœuvre dont elle avait besoin pour poursuivre son redressement.

“Cela nous permettra de mieux servir nos clients et de croître de manière rentable en dirigeant les marchandises où et comment ils veulent faire leurs achats chez nous. Nous accordons également la priorité à la disponibilité des principales marques nationales et émergentes directement destinées aux consommateurs que nos clients connaissent et aiment, “, a déclaré Grove.

Pourtant, certains analystes et experts estiment que la faillite reste inévitable.

Le détaillant cherche désespérément à éviter la faillite et recherche des investisseurs prêts à injecter de l’argent dans l’entreprise ou à l’acheter, a rapporté CNBC. Les efforts ont évidemment échoué jusqu’à présent, obligeant Bed Bath à se tourner vers les marchés publics pour obtenir des financements.

Les investisseurs se méfieront probablement de l’achat des actions volatiles de Bed Bath, mais ils pourraient trouver un certain intérêt auprès de la “foule d’actions meme moins rationnelle”, qui pourrait être prête à “prendre l’appât”, a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData.

“À notre avis, il s’agit d’un dernier coup de dés d’une entreprise qui cherche désespérément à lever des fonds pour se donner une marge de manœuvre financière pour rembourser ses dettes et maintenir ses opérations”, a déclaré Saunders, analyste et consultant vétéran du commerce de détail.

“Il n’y a aucune garantie que l’offre produira les résultats souhaités”, a-t-il déclaré. “De nombreux investisseurs seront probablement découragés par le bilan incroyablement faible, la montagne de dettes et une entreprise qui reste fondamentalement brisée.”

– CNBC Lillian Rizzo contribué à ce rapport.