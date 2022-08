Bed Bath & Beyond abandonne la marque privée Wild Sage alors qu’elle tente d’améliorer ses ventes

Une personne entre dans un magasin Bed Bath & Beyond le 1er octobre 2021 dans le quartier de Tribeca à New York.

Bed Bath & Beyond supprime l’une de ses marques privées, Wild Sage, environ un an après que la société a fait une percée agressive dans les marques exclusives, à l’époque présentées comme la cheville ouvrière de sa stratégie de redressement.

Une porte-parole du détaillant d’articles pour la maison a confirmé que la marque était abandonnée.

Cette décision n’est probablement que le début de changements plus importants pour Bed Bath et son approche de marchandisage alors qu’elle tente d’inverser la baisse des ventes, d’apaiser les investisseurs activistes et de reconquérir les acheteurs. Le détaillant a rencontré des problèmes d’inventaire et de chaîne d’approvisionnement, manquant initialement des centaines de millions de dollars de ventes en raison d’articles en rupture de stock et, plus récemment, d’une surabondance de produits indésirables persistant dans les entrepôts et sur les étagères des magasins.

Bed Bath est également à la recherche d’un nouveau dirigeant, après que le conseil d’administration a annoncé fin juin que le PDG Mark Tritton et le directeur de la commercialisation Joe Hartsig avaient quitté l’entreprise. Son directeur comptable est également parti en juin.

Dans une déclaration de l’entreprise, Bed Bath & Beyond a déclaré que les marques privées – qu’elle appelle des «marques propriétaires» – «ont une place dans notre assortiment».

“La réponse des clients a été positive et nous sommes très satisfaits de la force de plusieurs marques propres, telles que Simply Essential, qui offrent des prix d’ouverture”, a déclaré la société. “En même temps, nous reconnaissons que nos clients veulent un meilleur équilibre entre les marques propres et nationales, et apportons les changements nécessaires à l’assortiment pour améliorer l’expérience client et stimuler les ventes et le trafic.”

Bed Bath a déclaré qu’il fournirait plus de mises à jour de sa stratégie ce mois-ci. Sa porte-parole n’a pas précisé si la société envisageait de supprimer progressivement d’autres marques privées.

Les marques privées sont devenues un élément central de la vision de Tritton et une partie dominante des magasins de Bed Bath. Tritton, un vétéran de Target, a rejoint Bed Bath en 2019 et a déployé un livre de jeu similaire à celui utilisé par le détaillant chic bon marché. Il a supervisé le désencombrement des magasins et le lancement de gammes de literie, d’ustensiles de cuisine et plus encore, introuvables ailleurs.

Bed Bath a lancé neuf marques privées à partir du printemps 2021. L’une était Wild Sage, une marque qui l’entreprise décrite comme “literie, décoration, mobilier, produits de bain et linge de table élégants, éclectiques et libres d’esprit créés pour les jeunes adultes (et les jeunes de cœur).” La première collection a été lancée en juin 2021, juste à temps pour la rentrée.

Pourtant, certains acheteurs ont trouvé les nouveaux noms de marque désorientants – et moins attrayants. Au lieu de voir de grands étalages de grandes marques nationales, ils ont vu des étalages de literie, de meubles et de vaisselle sous un nom qu’ils ne reconnaissaient pas.

Les ventes des magasins comparables ont chuté de 27 % pour la bannière Bed Bath & Beyond au cours du dernier trimestre, terminé le 28 mai.