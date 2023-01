Bed Bath & Beyond a un “doute substantiel” sur son avenir

La directrice générale de Bed Bath & Beyond, Sue Gove, qui a officiellement pris ses fonctions en octobre, a déclaré dans le communiqué que malgré “des plans de marchandises plus productifs et une meilleure exécution”, les fournisseurs avaient continué à se retenir, ce qui a entraîné une baisse des stocks d’articles.

Le détaillant a présenté en août un plan agressif pour se redresser qui comprenait 150 fermetures de magasins, des réductions de coûts et des licenciements. Il s’est également efforcé de renouer les liens avec des fournisseurs qui ont perdu confiance en l’entreprise, qui comptait environ 1 000 magasins avant sa dernière restructuration. Bed Bath & Beyond employait 32 000 personnes en février 2022 et a déclaré en octobre qu’il avait fermé environ la moitié des magasins qu’il prévoyait de fermer.