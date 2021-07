Bed Bath & Beyond a rénové son magasin phare de New York

Le magasin phare de Bed Bath & Beyond à New York, situé au 620 6th Avenue.

L’emplacement de Chelsea dispose désormais d’un vaste espace de santé et de bien-être, qui, selon le détaillant, entraîne des visites fréquentes dans ses magasins et aide à créer des paniers plus grands et plus rentables.

C’est l’un des premiers des 450 établissements Bed Bath & Beyond à faire peau neuve au cours des trois prochaines années. Un élément clé de la stratégie de redressement de Tritton consiste à investir environ 250 millions de dollars dans les mises à jour pour gagner de nouveaux clients et fidéliser les clients existants.

L’espace rénové ne ressemble en rien à ce qu’il était avant. Venez jeudi matin, les acheteurs seront accueillis par des fenêtres ouvertes à côté d’un espace café, un bar SodaStream unique en son genre, des allées plus larges, moins de marchandises, de nouvelles marques – y compris une gamme de Bed Bath & Beyond propres – et lumineuses, marque moderne.

Pendant près de trois décennies, l’emplacement d’environ 92 000 pieds carrés sur la 6e Avenue dans le quartier de Chelsea est resté pratiquement intact. Les luminaires sont devenus datés. Les marchandises étaient empilées de plus en plus haut jusqu’au plafond. La signalisation était sombre et le niveau inférieur ressemblait à un donjon, a fait remarquer le directeur général Mark Tritton lors d’une visite médiatique du magasin cette semaine.

Jeudi matin, Bed Bath & Beyond ouvrira officiellement les portes de son emplacement phare récemment rénové à New York.

L’emplacement de Chelsea offre également un espace pour les marques privées de Bed Bath & Beyond à briller. Ceci est au cœur du plan de redressement de Tritton. Il s’inspire du livre de jeu de Target, son rival à grande surface, où il était auparavant marchand en chef et a aidé à développer un certain nombre de marques internes à succès à partir de zéro.

Bed Bath & Beyond prévoit de déployer au moins huit marques internes au cours de l’exercice 2021, et plus de 10 au cours des trois prochaines années. Certains ont été lancés ces derniers mois, notamment une ligne de conteneurs de stockage appelée Squared Away; une marque de bain connue sous le nom de Haven ; et une gamme d’articles pour la maison sous le surnom d’Abeille & Saule.

Selon Joe Hartsig, directeur du merchandising chez Bed Bath & Beyond, l’entreprise a récupéré des marchandises dans certaines catégories, comme les voyages, qui ne se vendaient pas aussi bien dans le passé dans cet emplacement de Chelsea, afin de faire de la place pour plus articles de literie et de bain.

La réduction des stocks a également donné à Bed Bath & Beyond une chance de désencombrer et d’organiser les stocks par marque, par prix et parfois par couleur, a-t-il déclaré.

« Nous savons qu’il est difficile de magasiner dans nos magasins », a déclaré Hartsig lors de la visite du magasin avec Tritton. « Nous avons donc vraiment essayé de faciliter la navigation dans les allées … les allées plus larges sont très propres. La présentation est très serrée. »

Les clients de ce magasin pourront également utiliser une nouvelle fonctionnalité de numérisation et d’achat récemment lancée dans l’application mobile de Bed Bath & Beyond, grâce à laquelle les acheteurs peuvent contourner la ligne de caisse et payer en magasin depuis leur téléphone.

Voici un premier aperçu de l’intérieur.