Rebekah Vardy a critiqué les footballeurs qui pensent être « au-dessus de la loi » et ont bafoué le verrouillage du coronavirus.

L’épouse de l’attaquant de Leicester City Jamie Vardy, qui participe à Dancing On Ice cette année, a pris pour cible les stars du football qui se sont rendues à des fêtes alors que les gens sont exhortés à rester chez eux pour arrêter la propagation du virus.

Becky, 38 ans, a félicité son mari pour avoir abordé l’enseignement à domicile avec leurs cinq enfants alors qu’elle critiquait la petite minorité de professionnels qui ont ignoré les règles.

« Cela ne va pas bien se passer avec Joe Bloggs si un footballeur organise une soirée de verrouillage et va voir ses amis, alors qu’il ne peut pas voir sa famille.

« Je pense que le comportement de certaines personnes n’a pas brillé le football sous un bon jour. »

Cependant, elle a clairement indiqué que c’était juste quelques personnes qui donnaient une mauvaise réputation aux autres, disant que certaines personnes pensent que tous les footballeurs sont les mêmes mais qu’ils ne le sont pas.

Elle a dit que de nombreuses stars internationales du foot ont été séparées de leurs familles en raison de la pandémie de Covid-19, et que seuls « quelques Covidiots » se sont fait une mauvaise réputation pour les autres.

Becky, qui est la mère de Megan, 15 ans, Taylor, 10 ans, Sofia, six ans, Finlay, trois ans et Olivia, une, sera bientôt sur la glace lors de l’émission ITV.









Elle a récemment raconté comment elle s’était presque évanouie lorsqu’elle avait accidentellement tranché le visage de son partenaire professionnel Andy Buchanan avec ses patins à glace.

La star a déclaré qu’elle ne pouvait pas supporter la vue du sang et qu’elle s’était presque évanouie lorsqu’elle l’a vu couler du visage d’Andy.

Andy a été marquée à vie dans l’accident, quelques jours avant que la professionnelle Yebin Mok ne soit contrainte de se retirer du spectacle lorsqu’elle a été coupée à la jambe par les patins de son partenaire Graham Bell.

Becky a déclaré: « J’ai eu tellement de chutes, et évidemment j’ai blessé Andy et c’était l’expérience la plus horrible.

«Nous étions en train de faire un mouvement, et la dernière chose qu’il m’a dite a été: » Ne me donne pas un coup de pied au visage « .

«Je me suis dit: ‘Pourquoi diriez-vous cela? Vous allez nous faire mal!’

« Alors nous avons fait ce que nous faisons et il a failli me laisser tomber, et j’ai pensé, ‘Oh merde’.

«Je l’ai regardé et il tenait son visage, et j’ai dit: ‘Arrêtez de déconner’, et j’ai ri.

«Puis il a enlevé sa main de son visage, il y avait du sang partout, cinq enfants et je ne peux pas supporter le sang, j’ai failli m’évanouir.

«Je me sentais horrible, et tout ce qui l’inquiétait, c’était le spectacle et le dire le lendemain. Je me suis dit:« Pourquoi es-tu inquiet pour le patinage, je suis inquiet pour ton visage! ».