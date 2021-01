Le manager de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Vlatko Andonovski, a annoncé que le défenseur Becky Sauerbrunn serait le capitaine de l’équipe à l’avenir.

Cette décision a été prise avant deux matches amicaux contre la Colombie à Orlando, en Floride, les 18 et 22 janvier.



Sauerbrunn, 35 ans, a vécu un long mandat avec les États-Unis, remportant 178 sélections et faisait également partie des équipes vainqueurs de la Coupe du monde en 2015 et 2019. Cette expérience a longtemps fait d’elle l’une des leaders de l’équipe. Elle n’est pas non plus nouvelle dans le rôle, ayant été capitaine de l’équipe en 2016 et 2017 aux côtés de Carli Lloyd. Elle a récemment porté le brassard lors d’une victoire amicale contre les Pays-Bas en novembre. Elle faisait également partie de l’équipe qui a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de 2012.

À l’approche de la Coupe du monde 2019, Megan Rapinoe, Carli Lloyd et Alex Morgan étaient capitaines de l’équipe. Ni Rapinoe ni Lloyd n’étaient disponibles pour le dernier match des Pays-Bas, tandis que Morgan a commencé le match sur le banc. Maintenant, Andonovski donne à Sauerbrunn le brassard de capitaine à plein temps.

« Ce n’est pas tellement [that] Je dois changer. C’est vraiment, j’apporte les comportements que j’ai toujours apportés, et j’ai été ce type de leader quand j’étais capitaine de cette équipe il y a quelques années », a déclaré Sauerbrunn lors d’un appel Zoom avec des journalistes.« Le rôle peut toujours changer, mais je pense que les comportements restent toujours les mêmes. Et donc pour moi, j’ai juste besoin de rester la même personne, de diriger de la même manière et de vraiment responsabiliser ceux qui m’entourent pour les laisser vraiment montrer leurs forces. Collectivement, nos forces seront toujours plus fortes que nos faiblesses. «

Becky Sauerbrunn est le nouveau capitaine de l’USWNT. Eric Verhoeven / Soccrates / Getty Images

Andonovski et Sauerbrunn ont une longue histoire de collaboration. Sauerbrunn faisait partie des équipes du FC Kansas City dirigées par Andonovski de 2013 à 17. Mais Andonovski a souligné que sa décision portait davantage sur l’ici et maintenant, et pas tant sur leur passage précédent à travailler ensemble.

« En équipe nationale, j’ai eu la chance d’analyser non seulement [Sauerbrunn], mais tout le monde en termes de quel est son rôle et quel est son impact sur le terrain, en dehors du terrain, dans les voyages, à l’hôtel, partout « , a-t-il déclaré. » Donc, avec toute l’analyse et tout ce que nous avons fait. Je sentais que Becky était la meilleure personne pour être l’équipe nationale [captain]. Mais en même temps, j’ai eu une excellente conversation avec Carli, [Rapinoe] et Alex avant que je fasse l’annonce, et ils étaient très favorables à cela. «

Cette décision a été applaudie par le milieu de terrain de Manchester City, Sam Mewis, qui a déclaré qu’elle avait régulièrement cherché à suivre l’exemple donné par Sauerbrunn.

« J’aime regarder Becky comme ma boussole morale, comme quoi qu’elle fasse est ce que je sais être juste, donc je devrais probablement faire la même chose », a déclaré Mewis. « Et je pense juste que son leadership ici a été vraiment important pour cette équipe et pour toutes les filles, en particulier les jeunes filles qui arrivent. Je pense qu’elle s’est toujours vraiment assurée d’être là pour nous et de faire tout son possible pour réussir. bien sûr que nous allons bien. Elle est juste comme un membre vraiment pivot de l’équipe depuis si longtemps. «