Becky Lynch donne le coup d’envoi à Raw avec une bagarre à trois contre les dégâts CTRL

WWE Raw a présenté un autre épisode bourré d’action lundi soir. Le spectacle avait beaucoup d’action et de drame à indice d’octane élevé. Becky Lynch a donné le coup d’envoi du spectacle et elle a continué d’impressionner depuis son retour de blessure.

Dans le segment d’ouverture, Lynch a combattu à lui seul Dakota Kai, Iyo Sky et Bayley. Pendant ce temps, Sami Zayn a consolidé sa place dans The Bloodline en aidant son équipe à remporter le match masculin WarGames.

Les fans ont également adoré le combat captivant entre Austin Theory et Seth Rollins pour le championnat des États-Unis. L’émission de lundi a également lancé la longue préparation de l’événement The Royal Rumble qui aura lieu en janvier.

Voici les faits saillants de toute l’action de la Norfolk Scope Arena en Virginie.

Rhea Ripley contre Mia Yim

Mia Yim et Rhea Ripley se sont affrontées dans cet excellent match qui a été une affaire captivante. Ripley avait Dominik Mysterio au bord du ring pour le soutenir. Mia a combattu vaillamment Ripley et Dominik. Mais elle a rapidement été maîtrisée, ce qui a conduit AJ Styles à se précipiter sur le ring. Le match a évolué vers un chaos absolu lorsque le reste de The OC et Judgment Day sont arrivés sur le ring et ont commencé à se bagarrer. Styles a saisi un micro et a demandé un match à quatre contre quatre. Par la suite, un arbitre est venu sur le ring et a facilité le match à huit.

Le match divertissant a pris fin lorsque le Nightmare a remporté la victoire pour Judgment Day avec The Riptide.

Alpha Academy vs Street Profits

Montez Ford et Angelo Dawkins ont affronté Chad Gable et Otis dans ce combat. Ford a dominé la procédure lorsque Gable était sur le ring. Mais dès qu’Otis a été tagué, Ford s’est retrouvé en défense. Dawkins a renversé la tendance en faveur de son équipe et a éliminé les deux membres de l’Alpha Academy en même temps avec des plongeons impressionnants par-dessus la troisième corde. Les Street Profits ont finalement remporté la victoire lorsque Ford a frappé Gable avec une éclaboussure de grenouille dévastatrice.

Le Miz contre Dexter Lumis

C’était un match à enjeux élevés pour Lumis. Une victoire contre The Miz scellerait un contrat WWE Raw pour lui. C’était révélateur que The Miz ait tenté de sortir du match en affirmant que sa main était blessée. Lumis a commencé à dominer dès le départ et a commencé à punir The A-Lister. Lumis a finalement terminé le match lorsqu’il a verrouillé The A-Lister dans sa soumission de marque. Lumis est désormais officiellement membre de la liste très convoitée de Raw.

Dakota Kai contre Candice LeRae

Candice LeRae avait la vengeance en tête lorsqu’elle a affronté Dakota Kai. Le combat était assez compétitif car LeRae et Kai se sont battus comme si leur vie en dépendait. Il n’y avait pas grand-chose à choisir entre les deux combattants. Mais le Poison Pixie a pu enregistrer une victoire impressionnante via un casse-cou impitoyable du tendeur central.

