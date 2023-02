Becky Lynch bat Bayley dans un Steel Cage Match

La dernière édition de WWE RAW s’est principalement concentrée sur les matchs de qualification d’Elimination Chamber. Les qualifications ont eu lieu pour les segments masculin et féminin. Candice LeRae, Piper Niven, Carmella et Mia Yim se sont affrontées dans un affrontement fatal à 4 pour déterminer une place dans la chambre des femmes. Le segment masculin, quant à lui, comprenait deux batailles en simple. Montez Ford a affronté Elias dans un affrontement. Pendant ce temps, Damian Priest a affronté Angelo Dawkins dans l’autre rencontre.

La dernière édition de WWE RAW a également présenté Brock Lesnar. C’était sa première apparition depuis sa participation au Royal Rumble 2023. Bayley et Becky Lynch se sont également affrontés dans un match en cage d’acier lundi. WWE Hall of Famers Edge et Beth Phoenix ont été vus en train d’ouvrir le spectacle hier soir. Un récapitulatif de l’action de Judgment Day à Extreme Rules et du retour d’Edge au Royal Rumble a eu lieu initialement.

Angelo Dawkins contre Damian Priest

Lundi soir, RAW a débuté avec un match entre Angelo Dawkins et Damian Priest. Le duo s’est disputé une place dans la rencontre masculine de la Chambre. Dawkins a produit des mouvements scintillants dans le jeu, mais Priest semblait bien préparé pour y faire face. Priest a finalement proposé un South of Heaven pour que l’épingle revendique une victoire.

Baron Corbin contre Dexter Lumis

Le deuxième combat de la nuit a eu lieu entre Baron Corbin et Dexter Lumis. Corbin a commencé le match sur une note sublime en attaquant brutalement Lumis. Lumis a scénarisé un retour en force pour sortir victorieux. Lumis a réussi un slam géant pour enregistrer une victoire.

Carmella contre Piper Niven contre Mia Yim contre Candice LeRae

Carmella, Piper Niven, Mia Yim et Candice LeRae se sont battues lors du match de qualification féminin Elimination Chamber lundi. Carmella a présenté un spectacle brillant pour assurer une victoire.

Alpha Academy contre Shelton Benjamin et Cédric Alexander

Alpha Academy – Otis et Chad Gable ont commencé le match de manière prometteuse. Gable a proposé un Supplex allemand pour prendre le dessus. Ce n’était pas de longue durée. Cedric Alexander a claqué un Lumber Jack pour assurer une victoire.

Asuka contre Chelsea Green

Le combat entre Asuka et Chelsea Green s’est avéré assez terne car les deux concurrents semblaient tout simplement peu impressionnants. Asuka a mis Green en soumission pour réclamer une victoire.

Elias contre Montez Ford

Le dernier match de qualification masculin de la chambre de la nuit a eu lieu entre Elias et Montez Ford. Elias avait peut-être un avantage de puissance mais ce n’était certainement pas un facteur décisif. Ford a finalement réussi une éclaboussure de grenouille pour remporter le concours.

Becky Lynch contre Bayley

L’événement principal de la soirée mettait en vedette Bayley et Becky Lynch dans un combat en cage d’acier. Le Man-Handle Slam de Lynch lui a suffi pour surclasser Bayley.

