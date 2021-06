Becky Hill se produira au match d’ouverture de The Hundred le 21 juillet au Kia Oval | Nouvelles de cricket

Becky Hill dit que ce sera « un honneur incroyable de faire partie de ce moment pour le sport féminin »

L’auteure-compositrice-interprète britannique Becky Hill se produira lors du match d’ouverture de The Hundred le mois prochain.

La performance de Hill aura lieu le 21 juillet, la soirée d’ouverture de la nouvelle compétition de 100 balles alors que les équipes féminines Oval Invincibles et Manchester Originals s’affrontent au Kia Oval.

Ce sera la première fois qu’un match féminin lancera un événement sportif majeur au Royaume-Uni, avec l’ambition d’élever le niveau du football féminin.

Dans la perspective du début du tournoi, Hill a déclaré: « Quel honneur incroyable de faire partie de ce moment pour le sport féminin. Non seulement d’être de retour devant un public en direct interprétant mes propres chansons que je n’ai pas encore pu interpréter, mais aussi d’être là pour soutenir le match féminin et s’imprégner de l’atmosphère.

1:00 Les stars du football féminin et masculin s’aligneront pour une toute nouvelle compétition cet été, appelée The Hundred. Tout commence le 21 juillet ! Les stars du football féminin et masculin s’aligneront pour une toute nouvelle compétition cet été, appelée The Hundred. Tout commence le 21 juillet !

« J’ai enfin l’impression que l’été revient après avoir passé si longtemps à l’intérieur ! Le Hundred est une excellente idée. Merci beaucoup de m’avoir invité, j’ai hâte d’en faire partie ! »

L’annonce coïncide avec le lancement du film The Hundred’s #BeThere, un « appel aux armes » inspirant de la communauté sportive pour assister à un moment vraiment historique alors que les fans assistent au premier match féminin.

1:45 Envie d’assister à un moment vraiment historique ? Alors assurez-vous d’avoir vos billets pour le premier match de The Hundred ! Envie d’assister à un moment vraiment historique ? Alors assurez-vous d’avoir vos billets pour le premier match de The Hundred !

Mady Villiers, qui participera au match d’ouverture des Oval Invincibles, a déclaré : « C’est un très grand moment pour le sport féminin et c’est incroyablement excitant de faire partie de l’une des équipes qui lancera The Hundred. Nous voulons autant de fans que possible d’être là lors de la soirée d’ouverture pour nous soutenir et soutenir le football féminin.

0:27 Sophie Luff de Welsh Fire espère que le tournoi The Hundred cet été contribuera à susciter l’intérêt des jeunes pour le cricket Sophie Luff de Welsh Fire espère que le tournoi The Hundred cet été contribuera à susciter l’intérêt des jeunes pour le cricket

« Je suis sûr que je penserai à mon bowling lors de la soirée d’ouverture elle-même, mais savoir que Becky se produira est incroyable. C’est une très bonne artiste pour chanter lors du match d’ouverture et je sais qu’elle lancera The Hundred avec un coup. »

Consolidant davantage les références musicales de The Hundred, une variété d’actes de musique live avec l’aimable autorisation de BBC Music Introducing se produira également lors de jeux, avec des goûts de The Orielles, Jerub, Lady Sanity, Coach Party et Rachel K Collier apportant une véritable ambiance de festival à la compétition.

Pour clôturer la compétition, Jax Jones, le producteur Ivor Novello, nominé aux BRIT et aux Grammy Awards, DJ et multi-instrumentiste derrière certains des plus grands hymnes de danse de la planète, se produira à The Hundred Final at Lord’s à Londres le 21 août.

La compétition mettra en vedette certains des meilleurs joueurs du monde entier en compétition dans huit nouvelles équipes basées dans des villes d’Angleterre et du Pays de Galles, avec des compétitions masculines et féminines se déroulant côte à côte.

1:29 Heather Knight et Nasser Hussain prédisent beaucoup d’excitation et de drame du tournoi The Hundred Heather Knight et Nasser Hussain prédisent beaucoup d’excitation et de drame du tournoi The Hundred

Les billets coûtent 5 £ pour les moins de 16 ans avec des billets pour adultes à partir de 10 £, les moins de cinq ans sont gratuits. Outre les deux premiers matchs, les billets vous donnent la chance de voir un match féminin et masculin. Des politiques de remboursement seront en place si les matchs sont affectés par Covid.

Pour acheter des billets, visitez thehundred.com

Regardez The Hundred en direct sur Sky Sports Cricket cet été. Les abonnés non-Sky peuvent suivre toute l’action via l’application Sky Sports, Sky Sports News et skysports.com.