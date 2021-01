L’ancienne joueuse de la WNBA, Becky Hammon, est devenue la première femme à diriger une équipe dans un concours de la NBA, décrivant l’expérience comme « un gros problème, c’est un moment substantiel ».

Hammon est entré dans l’histoire mercredi lors de la victoire 121-107 des Los Angeles Lakers sur les San Antonio Spurs, prenant la relève des Spurs lorsque l’entraîneur-chef Gregg Popovich a été expulsé en première mi-temps.

« J’ai fait partie de cette organisation, j’ai été échangé ici en 2007, donc je suis à San Antonio et je fais partie des Spurs et de l’organisation sportive avec les Stars et tout depuis 13 ans », a déclaré Hammon. « Donc j’ai beaucoup de temps investi, et ils ont beaucoup de temps investi en moi, pour me construire et m’améliorer. »

Popovich a reçu une faute technique et a été expulsé du match à 3:56 de la fin du deuxième quart-temps pour s’être disputé avec un arbitre alors que son équipe était à la traîne des Lakers 52-41.

« Il m’a officiellement pointé du doigt. C’était tout », a déclaré Hammon. « Il a dit: ‘Vous les avez’, et c’était tout. Très pop. »

La vice-présidente élue Kamala Harris était parmi celles qui ont félicité Hammon sur les médias sociaux, affirmant qu’elle espérait que plus d’anciens joueurs de la WNBA pourront décrocher des emplois d’entraîneur en NBA.

« Félicitations, @BeckyHammon. Vous êtes peut-être le premier, mais je sais que vous ne serez certainement pas le dernier. »

Hammon en est à sa septième saison dans l’équipe d’entraîneurs de San Antonio. Hammon a été six fois étoile de la WNBA avec des équipes à New York et au Texas.