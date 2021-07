Becky Hammon des Spurs envisage la « prochaine étape » dans la poursuite de l’histoire de la NBA

L’entraîneur adjoint des San Antonio Spurs, Becky Hammon, à gauche, s’entretient avec l’entraîneur-chef des Spurs Gregg Popovich, à droite, sur le terrain pendant un temps mort dans la seconde moitié d’un match de basket de la NBA contre les Lakers de Los Angeles à San Antonio. Darren Abate | PA

Becky Hammon a déplacé l’aiguille, mais l’entraîneur adjoint de la National Basketball Association se concentre désormais sur les prochaines étapes de sa carrière, ce qui pourrait en même temps lui permettre de marquer à nouveau l’histoire. Quelques semaines après que Hammon ait été présentée comme finaliste pour un poste d’entraîneur-chef avec les Portland Trail Blazers, ce qui aurait fait d’elle la première femme entraîneure-chef de la NBA, Hammon s’est entretenue avec CNBC samedi pour exprimer ses pensées. Hammon a déclaré qu’elle n’était pas amère de ne pas avoir obtenu le poste et qu’elle avait acquis une meilleure compréhension du processus d’embauche. Hammon a ajouté qu’elle est prête pour l’opportunité une fois que la bonne équipe est prête. « Je ne suis pas fou », a déclaré Hammon. « C’est l’entreprise, et c’est une entreprise très compétitive. Mais, à la fin de la journée, jetez tout par la fenêtre – si vous voulez m’embaucher, vous trouverez une raison de m’embaucher. Et si vous ne le faites pas. Si vous ne voulez pas m’embaucher, vous trouverez cette raison aussi. Et c’est juste ça. Hammon, 44 ans, reste entraîneur adjoint des San Antonio Spurs. Elle a expliqué pourquoi elle est prête pour l’un des 30 postes d’entraîneur-chef de la NBA et a invoqué sa croissance professionnelle sous la direction de l’entraîneur Gregg Popovich comme raison.

Victime de la limitation des dégâts ?

Entrant dans des entretiens d’entraîneur avec les Blazers, Hammon n’a pas prétendu qu’elle était la favorite pour le poste. Chauncey Billups était le premier choix des Blazers – cela était clair dans les cercles de la NBA. L’ancien gardien de la NBA a une relation avec le directeur de l’équipe Neil Olshey. Par conséquent, Jody Allen, la sœur du défunt propriétaire des Blazers et co-fondateur de Microsoft, Paul Allen, a approuvé le choix d’Olshey. Les Blazers ont défendu l’embauche de Billups lors de sa présentation d’entraîneur tout en faisant l’éloge de Hammon publiquement. « Nous admirons absolument Becky », Olshey a dit le 29 juin. « Elle a fait un excellent travail. De toute évidence, il n’est pas facile d’atteindre le niveau de propriété d’un processus d’entretien. » Olshey a déclaré qu’aller aussi loin est une « approbation de tout le chemin qu’elle a parcouru et à quel point elle est proche d’être entraîneur-chef ». Olshey a ensuite déclaré que Billups avait coché toutes les cases, y compris « les compétences en leadership gravitas ». En discutant du processus, Hammon a déclaré: « Je savais que j’étais deuxième, je savais qui ils voulaient. Et ça me va, parce que chaque course que j’ai participée toute ma vie, j’ai été derrière, et je ‘ Je suis d’accord avec ça. Et c’est comme ça, mais en même temps, je n’ignore pas ce contre quoi je me bats.

L’entraîneure adjointe Becky Hammond s’échauffe avec les joueurs avant le match contre le Thunder d’Oklahoma City le 17 novembre 2017 au AT&T Center de San Antonio, Texas.

Hammon a déclaré qu’elle pensait que les Blazers étaient « authentiques » dans leur recherche d’entraîneurs. Mais l’équipe a subi une réaction publique une fois que l’histoire des allégations de viol de Billups en 1997 a refait surface, et des suggestions sont apparues selon lesquelles l’équipe n’interviewait Hammon que comme une forme de contrôle des dégâts. Des rumeurs ont également fait surface selon lesquelles Hammon avait reçu des commentaires moins qu’élogieux de la part des Spurs pendant le processus de Portland. Lorsqu’on lui a demandé si elle estimait que les rumeurs avaient eu un impact sur les discussions à Portland, Hammon a déclaré qu’elle n’avait pas lu les tabloïds et qu’elle n’avait pas commenté davantage la question. Elle a ajouté: « Je profite de chaque expérience, et j’essaie d’en tirer des leçons, d’en tirer des leçons et de m’améliorer la prochaine fois. Si les gens ont besoin de justifier une raison pour laquelle ils m’ont embauché ou non, c’est un peu hors de mon domaine de contrôle. J’essaie juste de faire de mon mieux dans le moment où l’on me donne. « Le processus des Blazers est terminé, cependant, et Hammon a déclaré qu’elle se concentrait sur « la prochaine étape » de sa carrière. « Je sais à quel point San Antonio m’a apprécié, et je suis d’accord avec ça », a-t-elle ajouté.

Hammon est maintenant enseignant

Les projecteurs restent braqués sur Hammon. La foule des médias sociaux veut la voir entrer dans l’histoire en tant qu’entraîneur-chef. Et chacun de ses gestes fera la une des journaux. Elle n’a aucun contrôle sur l’attention, ce qui à la fois aide et blesse, mais elle la préférerait pour la bonne raison : ses compétences d’entraîneur. « Je ne veux pas faire l’actualité parce que je suis la première femme », a déclaré Hammon. « En fin de compte, je veux faire l’actualité parce que je suis embauché pour mes qualifications. C’était l’intention initiale de Gregg Popovich lorsqu’il m’a embauché en 2014 – à savoir : » Elle a ajouté quelque chose au groupe. Elle ajoute quelque chose à notre équipe. J’admire son esprit et la façon dont elle regarde le jeu.' » C’est ici qu’Hammon réfléchit sur son chemin. elle a passé 16 saisons dans la WNBA, qui a débuté à New York avec le Liberty. Hammon a fait six apparitions dans les All-Star tout au long de sa carrière et a pris sa retraite à San Antonio en 2014.

L’entraîneure adjointe Becky Hammon des San Antonio Spurs s’entretient avec son équipe lors du match contre les Lakers de Los Angeles le 30 décembre 2020 au AT&T Center de San Antonio, Texas. Logan Riely | Association nationale de basket-ball | Getty Images

« J’étais un ancien joueur qui essayait de comprendre quelle était la prochaine étape », a déclaré Hammon. « Et bien que j’aie été une étudiante du jeu… » elle fit une pause avant d’approfondir ses informations d’identification. Hammon a ensuite mentionné Tim Duncan, Tony Parker et Manu Ginobili — trois légendes de la NBA « qui en savent 20 fois plus que moi dans cette ligue et la [Spurs] système. Donc, quand vous vous asseyez là et que vous leur parlez de couvertures défensives, vous feriez mieux d’être sûr de savoir de quoi vous parlez, et je suis juste réel. » Elle a ensuite souligné qu’elle méritait la confiance de Popovich. Le légendaire entraîneur-chef confie à ses entraîneurs adjoints des tâches de dépistage – créant des plans de match et des stratégies qu’il entraîne ensuite. Si Popovich n’aime pas ce qui est proposé, c’est le retour dans la salle de cinéma. C’est ainsi que le nouvel entraîneur des Celtics de Boston, Ime Udoka, a appris. L’entraîneur des Milwaukee Bucks, Mike Budenholzer, et l’entraîneur des Phoenix Suns, Monty Williams, ont également appris sous Popovich. « Cela nous prépare d’une manière que peut-être certains jeunes entraîneurs ou des personnes qui n’ont pas traversé l’essoreuse » ne sont pas préparés, a déclaré Hammon. « Il donne tellement de liberté et d’influence à ses entraîneurs adjoints qu’il nous prépare plus que ce que les gens peuvent comprendre. Il vous permet et vous responsabilise dans certaines situations que je n’ai pas l’impression que les autres entraîneurs qui ont son sérieux peuvent faire. d’enseignants, et il produit des enseignants. Lorsqu’on lui a demandé quel type d’entraîneur elle est aujourd’hui, après sept saisons sous Popovich, Hammon a répondu : « J’ai grandi sous lui. Avec lui, j’ai appris une tonne de X et d’O et différentes compétences en leadership. Mais il y a des choses il est donc très difficile de quantifier la croissance que j’ai eue parce qu’il y en a tellement. »

Mais Hammon n’est pas content