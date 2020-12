L’année a été incroyablement difficile après que la pandémie de coronavirus a complètement paralysé 2020 avec plus d’un verrouillage.

Mais avec des restrictions sévères en place, nous sommes nombreux à ne pas pouvoir voir les familles cette année et à célébrer la période de Noël différemment.

Les célébrités réussissent toujours à mettre un sourire sur le visage de leurs fans en répandant une joie festive sur les réseaux sociaux pour marquer le jour de Noël.

Voici un aperçu de la façon dont certaines des stars célèbrent le 25 décembre cette année alors que les circonstances ne sont pas les mêmes …

Les Beckham







Victoria et David Beckham ont partagé leur cliché familial annuel pour célébrer le jour de Noël.

Le créateur de mode et ancien footballeur a posé avec leurs trois fils – Brooklyn, Romeo et Cruz, ainsi que sa fille Harper – pour leurs fans Instagram.

«Joyeux Noël à tous! Envoyer beaucoup d’amour de notre part à tous x temps passé en famille est si précieux x bisous», a écrit Victoria.

La famille de six personnes a posé avec des chapeaux de père Noël pour leurs adeptes impressionnés.

Stacey Solomon







La panéliste de Loose Women a commencé ses célébrations un peu différemment cette année, comme son petit ami Joe Swash l’a proposé la veille de Noël.

Maman de trois enfants, Stacey, 31 ans, s’est rendue sur son compte Instagram pour annoncer l’heureuse nouvelle.

Elle a partagé une photo de sa bague de fiançailles en diamant alors qu’elle était allongée la tête en arrière sur un arrangement floral avec un immense sourire sur son visage.

Stacey a écrit: « Pour la lune et le dos bub. Je n’ai pas de mots. »

Les Kardashians







Kourtney Kardashian a été le premier du tristement célèbre clan à publier sur Instagram avant le grand jour.

Elle s’est détendue sur son lit en regardant des films avec ses enfants avant que le Père Noël ne fasse le tour.

Le clan Kardashian est actuellement à Tahoe pour leurs célébrations de Noël, logeant dans leur propre lodge privé de luxe.

Les Ferdinands









Rio et Kate Ferdinand ont eu un cadeau de Noël excitant cette année en accueillant leur fils ensemble.

Hier soir, l’ancien footballeur a fait fondre Instagram en révélant que le couple avait appelé leur nouveau-né Cree Ferdinand.

Ils ont partagé une photo festive en famille de tous les enfants assis autour de l’arbre de Noël avec leur petit frère.

Comme c’est mignon!

Charlotte Hawkins







L’animatrice de Good Morning Britain, 45 ans, a fait fondre le cœur des fans lorsqu’elle a partagé une photo d’elle-même et de sa fille portant des pulls festifs assortis sur Instagram.

Elle a écrit: « Joyeux Noël de ma part et mini-moi! »

La présentatrice a reçu de nombreux compliments sur la façon dont ils étaient mignons ensemble alors qu’elle se préparait pour les festivités du jour de Noël.

Billie Faiers







L’ancienne star de TOWIE, Billie, 30 ans, a passé un agréable réveillon de Noël avec son mari et ses deux enfants.

Elle a partagé des clichés de sa progéniture sur Instagram avec la légende: « Joyeux Noël » alors que les frères et sœurs s’étreignaient en pyjama assorti.

Billie a ajouté: « Envoyer beaucoup d’amour à tout le monde. »

Chrissy Teigen







La mannequin et son mari John Legend étaient très dans l’esprit festif la veille de Noël alors qu’ils montaient un grand écran pour leurs enfants.

Chrissy portait un bandeau festif et a posé pour quelques clichés avec sa couvée alors qu’ils se recroquevillaient ensemble à la maison.

Kerry Katona







La maman aimante Kerry Katona était tellement excitée que ses enfants fêtent Noël qu’elle leur a acheté tous les pyjamas de réveillon de Noël assortis.

Prenant sur son Instagram, elle a partagé un selfie avec sa petite famille alors qu’ils jouaient à des jeux de société et passaient du temps de qualité ensemble.

«Le réveillon de Noël s’amuse avec les enfants…» a écrit la star de télé-réalité à côté du cliché.

Joyeux Noël, Kerry!

Danielle Fogarty







La beauté blonde a annoncé qu’elle attendait son premier enfant la veille de Noël.

La fille du champion de Superbike Carl Fogarty et son fiancé, la star d’Ex on the Beach, Ross Worswick, ont annoncé la nouvelle spéciale juste avant le grand jour.

Ils ont partagé l’heureuse nouvelle en posant devant leur sapin de Noël, les bras enroulés l’un autour de l’autre pendant que Danielle montrait un scan de leur bébé.

Ils ne pouvaient pas cacher leur joie, avec d’énormes sourires collés sur leurs visages.

Elle a posté le cliché sur Instagram, en écrivant: «À moi, à vous, à nous. Joyeux Noël à nous trois, nous avons hâte de vous rencontrer, petit.

