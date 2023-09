BECKHAM : Tout ce que l’on sait sur la nouvelle série Netflix

Il est une figure légendaire du football anglais et l’une des personnes les plus célèbres au monde.

Et David Beckham fait l’objet d’une prochaine série documentaire couvrant sa vie et sa carrière.

L’ancienne star de Manchester United, du Real Madrid et de l’Angleterre s’est associée à Netflix pour produire un film en quatre parties qui sortira exclusivement sur la plateforme de streaming.

Que pouvons-nous attendre de BECKHAM ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Quand BECKHAM sortira-t-il ?

BECKHAM devrait être diffusé en première sur Netflix le mercredi 4 octobre. Les quatre épisodes, qui durent chacun environ 60 minutes, seront diffusés en même temps.

La série a été réalisée par Fisher Stevens et produite par John Battsek.

Étoiles et camées

Qui sera à BECKHAM ?

Selon Netflix, « [BECKHAM] présente un mélange d’images d’archives personnelles inédites des 40 dernières années, de moments francs de l’actualité et d’entretiens avec la famille, les amis et les personnalités du football qui ont fait partie de son voyage.

Outre Beckham lui-même, nous entendrons des personnalités clés de sa carrière de footballeur telles que Gary Neville, Alex Ferguson et Rio Ferdinand.

De plus amples informations sont fournies par Victoria Beckham, l’épouse de David, ainsi que par ses parents, Sandra et Ted.

Ce que couvre la série

Qu’allons-nous apprendre de BECKHAM ?

De son enfance en tant que footballeur en herbe et fan de Manchester United dans l’est de Londres, à la victoire de trophées majeurs et à la compétition sur les plus grandes scènes du jeu, la série approfondira la carrière remarquable de Beckham.

Avec la couverture d’épisodes tels que son implication dans la saison triplée de United et ses transferts qui ont fait la une des journaux au Real Madrid et au LA Galaxy, les téléspectateurs auront un aperçu du succès remarquable de Beckham sur et en dehors du terrain.

Nous apprenons également ce qui motive l’ancien capitaine anglais, ainsi que sa propre évaluation honnête des moments clés de sa vie.