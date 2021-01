Le propriétaire de l’Inter Miami CF, David Beckham, s’est hérissé lorsqu’on lui a demandé s’il avait embauché son ancien coéquipier de Manchester United Phil Neville pour entraîner l’équipe en raison de leur amitié de longue date.

Neville, qui a été embauché pour entraîner le club de la MLS lundi, a joué avec Beckham à Man United de 1994 à 2003 et avec l’équipe nationale d’Angleterre de 1996 à 2007, et ils sont copropriétaires du quatrième niveau de Salford City en Angleterre. Neville a entraîné l’équipe féminine d’Angleterre de 2018 à ce mois-ci, les Trois Lionnes ayant perdu contre les États-Unis en demi-finale de la Coupe du monde 2019.

Cependant, lorsqu’on lui a demandé lors de la conférence de presse d’introduction du nouvel entraîneur si l’amitié était un facteur dans l’embauche de Neville, Beckham a insisté sur le fait que cela n’avait rien à voir avec cela.

«Bien sûr, les gens vont toujours se retourner et dire: ‘Oh, c’est parce que c’est votre ami.’ Cela n’a rien à voir avec le fait qu’il soit mon ami », a déclaré Beckham vendredi. «Notre groupe de propriété n’emploie pas seulement nos amis. Nous employons les meilleures personnes, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, dans notre personnel en coulisses, le personnel que nous avons dans notre centre d’entraînement, au stade.

« Nous dirigeons un club de football sérieux ici. Et je pense qu’en fin de compte, nous embauchons des personnes que nous jugeons les mieux adaptées pour le poste. »

Neville a déclaré qu’il savait que de nombreux entraîneurs étrangers avaient eu des difficultés en MLS avec son plafond salarial, son gazon artificiel et ses conditions météorologiques extrêmes, à l’exception de Gerardo Martino avec Atlanta en 2018 et de Gary Smith avec le Colorado en 2010. Il se souvient avoir passé huit semaines à observer l’entraîneur de Bruce Arena. Beckham et le LA Galaxy lorsque ce dernier a joué en MLS.

« Le plus grand défi pour moi en tant qu’entraîneur est de venir ici et de prouver aux gens que les entraîneurs étrangers peuvent venir ici et réussir », a déclaré Neville. « Il y aura des choses sur les voyages, etc., et les différents fuseaux horaires auxquels nous devons nous adapter. Mais finalement, je pense que dans ma carrière de footballeur, dans ma courte carrière d’entraîneur, j’ai dû m’adapter différentes situations comme les voyages, la chaleur, etc.

« Donc j’ai une bonne expérience avec ça. Je suis venu en Amérique pour chaque pré-saison où nous étions dans une ville différente tous les deux ou trois jours. Nous devons nous adapter. Et nous l’avons fait. Nous jouions un match. sur la côte Est, la côte Ouest, tous les deux ou trois jours. Alors, j’ai hâte de relever le défi. «

Il hérite d’une formation qui comprend l’attaquant Gonzalo Higuaín et le milieu de terrain Blaise Matuidi, tous deux âgés de 33 ans.

« Je pense que ces joueurs savent qu’ils sont un peu blessés. Ils ont un peu peur en ce moment pour les performances de la saison dernière », a déclaré Neville. « Et ils veulent revenir cette saison et montrer à tout le monde à quel point ils sont bons de joueurs. Il y a donc cette faim, cette détermination que j’ai vue cette semaine, que je suis sûr que nous pouvons intégrer à la saison. qu’avec un peu plus de qualité en termes de joueurs que nous voulons faire venir, je pense que cela fera de nous une unité vraiment forte. «

Neville était entraîneur adjoint à Valence en 2015-16 à l’époque où son frère Gary était entraîneur-chef. Phil Neville était trop nerveux pour répondre aux questions en espagnol vendredi, mais prévoit de commencer après le match d’ouverture de cette saison.

Il anticipe une transition harmonieuse du coaching de femmes vers les hommes.

« Les séances que j’ai faites à Manchester United et les séances que j’ai faites à Valence n’étaient pas différentes des séances que j’ai faites pour mon équipe féminine l’année dernière », a-t-il déclaré. « C’est du football joué sur le même terrain, avec des ballons de même taille, avec un arbitre, avec des supporters dans le stade et finalement le même but, et c’est gagner. »

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans cette histoire.