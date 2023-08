Beckham : la victoire en coupe « une soirée spéciale » pour Miami

NASHVILLE, Tennessee – Le copropriétaire de l’Inter Miami CF, David Beckham, a qualifié le triomphe de son équipe aux tirs au but contre le Nashville SC lors de la finale de la Coupe des ligues de « soirée très spéciale » et a salué les copropriétaires Jorge et Jose Mas comme « les partenaires parfaits ».

Miami a été poussé à la limite par Nashville, qui a riposté après un but de Lionel Messi en première mi-temps pour égaliser grâce à Fafà Picault à la 57e minute. Les Herons étaient alors sur le point de remporter la fusillade avec leur cinquième tentative, seulement pour le gardien de Nashville Elliot Panicco pour sauver la tentative de Victor Ulloa. La fusillade s’est poursuivie au 11e round lorsque les deux gardiens ont été appelés à tirer. Drake Callender de Miami a percé son coup de pied et a ensuite sauvé l’effort de Panicco pour donner à Miami une victoire improbable en tournoi.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

« Ce soir a été une soirée très spéciale, je pense, pas seulement pour notre club, [but] pour nos fans, nos joueurs, nos familles et tout notre personnel qui a été impliqué dans ce voyage avec nous », a déclaré Beckham. « Mais ce n’était pas facile. Ce soir était un match très difficile. Nashville a livré un combat incroyable. C’était très serré à la fin, et félicitations à eux en tant que club, en tant qu’organisation et en tant que joueurs, car c’était un match très difficile. Mais c’était juste notre nuit ce soir. »

Beckham a rappelé sa propre difficulté avec les tirs au but, y compris un échec lors des huitièmes de finale contre le Portugal à l’Euro 2004.

« Je ne suis pas le plus grand fan des pénalités », a-t-il plaisanté. Il a ensuite ajouté: « Ce n’est jamais facile de voir ces matchs se terminer comme ça. Et pour les équipes qui ne finissent pas par gagner, c’est un moment difficile. Mais chaque [Miami] la pénalité était incroyable. »

Beckham pourrait apprécier la victoire plus que n’importe qui d’autre. Il a commencé sa quête pour mettre une équipe d’expansion MLS à Miami en 2014, pour subir de nombreux revers en termes de recherche d’investisseurs supplémentaires, ainsi qu’un chemin vers un accord de stade. Mais sa fortune a commencé à changer en 2017 lorsqu’il a engagé Jorge et Jose Mas comme copropriétaires. Les trois hommes ont ensuite racheté Masayoshi Son et Marcelo Claure en 2021.

David Beckham détient la Coupe des ligues aux côtés des copropriétaires de l’Inter Miami CF, Jorge Mas, à gauche, et Jose Mas, à droite. Christopher Hanewinckel – USA TODAY Sports

« Ça a été un long voyage pour moi », a déclaré Beckham. « Mais il y a quelques années, j’ai trouvé les partenaires parfaits pour faire ce voyage avec moi, et la famille parfaite, et c’était la famille Mas. Faire ce voyage avec eux le rend encore plus spécial parce qu’en tant que famille, ils Ils se soucient non seulement les uns des autres, ils se soucient de leur ville, ils se soucient du club, de tous ceux qui sont dans le club, et cela signifie quelque chose pour moi.

« Nous avons donc commencé ce voyage et il a été long. J’ai toujours su qu’il y aurait des bosses sur la route en cours de route, et il y en avait trop, pour être honnête. Mais ce soir est une nuit où nous allons apprécier. »

Beckham a également abordé l’implication que Miami a reçu un traitement favorable pendant le tournoi.

« Les gens n’arrêtent pas de dire qu’à chaque fois que Leo marque un de ces buts, à chaque fois [Sergio Busquets] fait une de ces passes, à chaque fois que Jordi [Alba] fait l’une de ces courses, les gens disent, ‘Est-ce une solution? Et c’est le plus grand compliment que l’on puisse faire à ces joueurs parce que c’est comme un film », a-t-il déclaré.

« Vous regardez ces joueurs jouer, et c’est émouvant de les regarder parce que tout dans leur jeu est beau. Tout dans leur maniérisme est beau. Tout en eux en tant qu’individus hors du terrain est beau. Alors quand ils jouent, c’est émouvant. »