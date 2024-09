Beckham à Birmingham : pourquoi le visage le plus célèbre du football a rejoint Tom Brady à Birmingham-Wrexham

C’est le patron de Lionel Messi. Il est également l’une des personnalités sportives les plus connues de la planète.

Ainsi, lorsque David Beckham a traversé le parking à l’extérieur de St Andrew’s peu avant le coup d’envoi du match Birmingham City vs Wrexham, il était peut-être compréhensible que les têtes des supporters qui se dirigeaient également vers le stade se tournent si vite que certains semblaient en danger de souffrir d’un coup du lapin.

Les lundis soirs dans la soi-disant deuxième ville d’Angleterre ne sont pas censés inclure une visite éclair de l’ancien capitaine de l’équipe nationale. Il faut également préciser qu’il n’est pas non plus question d’un match de troisième division anglaise où l’on s’attendrait à voir quelqu’un avec le profil mondial de Beckham.

Mais c’est la réalité à une époque où les célébrités sont devenues propriétaires de ce que Pelé appelait « le beau jeu ».

La prise de contrôle de l’équipe de Ligue nationale de Wrexham par Ryan Reynolds et Rob McElhenney en février 2021 a lancé une tendance qui a depuis vu le géant de la comédie hollywoodienne Will Ferrell s’impliquer à Leeds United et l’ancienne star de la NFL JJ Watt devenir copropriétaire à Burnley.

Il y a aussi Tom Brady à Birmingham, qui est sans doute le plus grand joueur de NFL de tous les temps. Il a pris une participation minoritaire dans l’ancien club de Premier League il y a un peu plus d’un an.



Le copropriétaire de Wrexham, Rob McElhenney (à gauche) et le copropriétaire de Birmingham, Tom Brady, discutent avant le match de lundi (Nick Potts/PA Images via Getty Images)

On pense qu’il est à un ou deux pas des opérations quotidiennes, comme on peut s’y attendre de la part de quelqu’un qui possède un vaste portefeuille d’activités aux États-Unis, sans parler d’un nouvel emploi chez Fox Sports en tant qu’expert commentant la NFL.

Mais l’influence de Brady se fait toujours vivement sentir, notamment en termes de nutrition et de récupération des joueurs, avec Alex Guerrero, un allié de longue date du septuple champion du Super Bowl, ayant une contribution significative en tant que conseiller de Birmingham.

Son pouvoir d’attraction reste également assez impressionnant, à en juger par la visite surprise de Beckham à St Andrew’s. Tout comme sa femme Victoria, l’ancienne star de Manchester United et du Real Madrid a noué une étroite amitié avec Brady.

Ils ont été photographiés ensemble à de nombreuses reprises, notamment lors d’un repas de famille dans une pizzeria de Miami avec leurs enfants. Beckham a également utilisé les réseaux sociaux par le passé pour rire avec le légendaire quarterback, qui s’est installé en Floride après sa retraite.



Brady et David Beckham dans les tribunes de St Andrew’s (Alex Pantling/Getty Images)

À bien des égards, l’amitié entre Brady et Beckham est une alliance naturelle. Tous deux restent des figures emblématiques après avoir passé des années au sommet de leur sport respectif, remportant tous les honneurs possibles.

Depuis qu’ils ont raccroché les crampons, les deux hommes se sont également lancés dans le sport, Beckham rejoignant José Mas et Jorge Mas à la tête de l’Inter Miami, club de la Major League Soccer. Messi, considéré par beaucoup comme l’un des plus grands joueurs de football de tous les temps, fait partie de l’effectif du club et mène les efforts pour donner au football une place solide aux États-Unis.

Le mois dernier, le vainqueur argentin de la Coupe du monde, blessé, a rejoint Brady et Beckham dans les tribunes de Fort Lauderdale alors que Miami affrontait Cincinnati.

Le trio était tout sourire alors qu’ils discutaient avant le coup d’envoi, Beckham s’amusant à en juger par la photo qu’il a postée plus tard sur Instagram avec la légende : « Le meilleur – ça ne peut pas être mieux ».

Une victoire 2-0 de Miami aura sans doute amélioré l’ambiance lors d’un après-midi où Brady s’est vu remettre son propre maillot de l’Inter Miami à la mi-temps par son bon ami.

Lundi, Brady a rendu la pareille en l’invitant à le rejoindre dans la loge des directeurs à Birmingham, après avoir passé du temps dans une loge exécutive avec Gary Neville, l’ancien coéquipier de Beckham à Manchester United et son témoin lorsqu’il a épousé Victoria. Le trio a été rejoint par le fils de Beckham, Romeo.

Comme lors de cette victoire à domicile pour Miami en août, les deux équipes ont eu de quoi se réjouir, puisque deux buts de Jay Stansfield et une finition percutante de Tomoki Iwata ont permis à l’équipe de remporter une victoire méritée 3-1 dans la bataille des propriétaires célèbres.

Brady a été un personnage animé tout au long du match, comme on pourrait s’y attendre de la part de quelqu’un qui n’assiste qu’à son troisième match à domicile après avoir assisté aux visites de Leeds United et Rotherham United la saison dernière.

Ces trois buts ont fait lever le joueur de 47 ans, tout comme les deux groupes de joueurs qui se sont affrontés en fin de match après que les esprits se soient échauffés suite à un affrontement entre Krystian Bielik et Paul Mullin.



Mullin de Wrexham affronte Bielik de Birmingham (Catherine Ivill – AMA/Getty Images)

C’était en fait la deuxième fois que Beckham regardait Wrexham en direct. Il a assisté à la finale du FA Trophy 2022 contre Bromley à Wembley en tant qu’invité de Reynolds, le copropriétaire du club gallois aux côtés de McElhenney.

Il a rejoint la star de Deadpool, le créateur de It Always Sunny in Philadelphia, McElhenney, et l’acteur Ferrell dans une loge exécutive au stade national mais, comme lundi soir à Birmingham, il n’y avait pas de fin hollywoodienne pour Wrexham, qui a perdu cette finale.

Quant à Brady, il pourrait bien considérer son ami Beckham comme un porte-bonheur après avoir vu Birmingham poser un jalon clair dans la course à la promotion en League One. Attendez-vous à ce qu’une autre invitation de St Andrew’s arrive à Beckham Towers d’ici peu.

