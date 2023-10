Beckham a appelé Maguire pour lui donner des conseils sur la manière de gérer les abus

Le défenseur central de Manchester United, Harry Maguire, a révélé que David Beckham avait tendu la main pour offrir son soutien lors des abus répétés des supporters de United. Le défenseur a été soumis à un examen minutieux ces dernières années par les supporters locaux et extérieurs. Maguire avait déjà rejoint les Red Devils il y a quatre ans dans le cadre d’un transfert massif de 97 millions de dollars depuis Leicester City. Cependant, les choses ne se sont pas vraiment bien passées pour le défenseur.

Après avoir été nommé capitaine du club, le patron de United, Erik ten Hag, a retiré le brassard du joueur. La décision a été prise après une série d’incidents sur le terrain de Maguire, qui ont également vu le défenseur perdre sa place dans l’équipe.

Bien qu’il ait été éliminé par United, Maguire reste un pilier de l’équipe nationale d’Angleterre. Le patron des Trois Lions, Gareth Southgate, est resté aux côtés de son défenseur central alors que personne d’autre ne l’a fait. En fait, Maguire n’a pas raté un match de l’Angleterre depuis mars 2022. Il s’agit d’une séquence de 18 apparitions consécutives pour son pays.

Maguire considérait Beckham comme un modèle avant et maintenant avec des abus

Maguire a fait les révélations sur l’appel de Beckham alors qu’il était en service international. Le défenseur a affirmé qu’entendre l’ancienne superstar était très important pour lui. «Cela signifiait tout. J’ai parlé tout au long de ma carrière de David Beckham comme étant quelqu’un que j’admirais et que je regardais quand j’étais un jeune garçon », a déclaré Maguire aux journalistes.

« Malheureusement, je ne me suis pas retrouvé sur l’aile droite en marquant et en aidant autant de buts que lui. Mais il a été un grand modèle quand j’étais petite. Cela montre à quel point il est chic de me contacter et de m’envoyer un message. C’était quelque chose que j’apprécie vraiment et c’était vraiment touchant.

« Je ne veux pas trop entrer dans la conversation, mais la principale chose qu’il a fait est de me rappeler la carrière que j’ai eue jusqu’à présent et les grands moments que j’ai vécus dans ma carrière. »

La famille et les amis du défenseur n’assistent pas à de nombreux matchs à l’extérieur

Le défenseur central a également affirmé que sa famille et ses amis avaient tendance à éviter d’assister à ses matchs à l’extérieur en raison d’un examen minutieux. « Vous jouez au football pour des souvenirs, pour de bons moments pour moi mais aussi pour ma famille et mes amis », a poursuivi Maguire.

« Vous leur parlerez probablement des tournois auxquels ils ont participé, et ils diront probablement que ce sont les meilleurs moments qu’ils ont vécus et les meilleurs moments de leur vie. »

« Évidemment, l’année dernière a été un peu plus difficile pour eux. Je dirais qu’il y a eu des moments où ils n’ont probablement pas assisté à autant de matchs qu’avant, surtout les matchs à l’extérieur.

Maguire et l’Angleterre devraient affronter l’Australie lors d’un match amical le vendredi 13 octobre. Ils passeront ensuite à un match de qualification pour l’UEFA Euro contre l’Italie quatre jours plus tard. L’Angleterre et l’Italie sont actuellement les deux premières équipes du groupe C de la phase de qualification pour le tournoi 2024.

PHOTO : IMAGO/PA Images