Becher Handicap Chase: Ashtown Lad se bat pour la victoire d’Aintree pour Dan et Harry Skelton | Nouvelles de la course

Ashtown Lad a poursuivi la belle série de grands triomphes du samedi des Skeltons en montrant beaucoup de courage pour vaincre le Boylesports Becher Chase à Aintree.

Après avoir pillé à la fois la Betfair Chase et la Coral Gold Cup au cours des derniers week-ends, Dan Skelton s’est rendu dans le Merseyside dans le but de continuer sa tache violette dans les rangs d’entraînement avec son enfant de huit ans, qui a été expulsé du deuxième favori 5/1. sur les fameuses clôtures du Grand National.

Gardé large mais proche du rythme par Harry Skelton, Ashtown Lad était en position privilégiée pour porter un coup révélateur et une fois le saut terminé, le fils de Flemensfirth a creusé profondément et a répondu vaillamment aux exhortations de son cavalier à retenir le favori 4/1 Geskille.

Oliver Greenall et Josh Guerriero, six ans, terminaient deuxième des obstacles nationaux pour la deuxième sortie consécutive après avoir également décroché une médaille d’argent au Grand Sefton du mois dernier, tandis que la symétrie se poursuivait avec le troisième Percussion de Grand Sefton remplissant à nouveau la finale. place sur le podium.

Après l’avoir remporté sur une note de 138, Ashtown Lad s’est maintenant mis en scène pour un retour dans le Merseyside pour le National en avril et Paddy Power lui fait un tir 33/1 pour la grande course, tandis que Ladbrokes va encore plus loin et fait lui 20/1.

Le propriétaire gagnant, Darren Yates, qui a gagné plus de 500 000 £ après avoir parié sur « Magnificent Seven » de Frankie Dettori à Ascot en 1996, a déclaré : « Honnêtement, je pense que c’est le top du jour Frankie, quand vous en possédez un, c’est tout simplement incroyable.

“Je n’ai pas été ému par une victoire comme celle-là, c’était spécial. Blaklion a déjà terminé sixième du Grand National auparavant et je ne sais pas si ce garçon reste aussi loin. Je viens de gagner le Becher , donc je ne peux pas me plaindre ! C’est absolument incroyable.

Image:

Ashtown Lad (capuchon noir) efface l’une des clôtures nationales à Aintree





Les frères Skelton profitaient tous deux d’une première victoire sur les clôtures nationales et d’un quatrième succès consécutif majeur le week-end après les récents triomphes de Nube Negra à Cheltenham, Protektorat à Haydock et Le Milos à Newbury.

“Ce fut un mois absolument incroyable et je suis tellement, tellement fier de l’équipe”, a déclaré Dan Skelton. “Il doit avoir de l’espace ce cheval – si vous le rassemblez, il peut juste se recroqueviller un peu sur vous. Il a obtenu une excellente position aujourd’hui et a magnifiquement sauté. C’est un premier gagnant pour moi et Harry par-dessus ces clôtures. Parfois, il j’ai l’impression que ça n’arrivera pas donc je suis absolument ravi.

“Cela (Grand National) est l’une des options. Darren nourrit évidemment un intérêt sérieux pour le National et si un vainqueur sur ces clôtures augmente ce désir ou le diminue, je ne suis pas sûr, mais je ne pense pas que cela le diminuera. .

“Nous devons juste réfléchir très sérieusement au voyage. L’année dernière, au Scottish National, il n’est pas resté, mais qui peut dire qu’en vieillissant un peu, il ne restera pas un peu mieux? Il adore les sauts et c’est vital.

“Cette course prendra fin, bien sûr, mais tant que ce ne sera pas le cas, nous continuerons à en profiter.”

Harry Skelton a ajouté: “C’était fantastique. Je voulais juste sortir car c’est un gros cheval et il aime un peu d’espace et il était dans un bon rythme.

“Il s’y est très bien pris et ses oreilles étaient dressées. Tout au long du parcours, j’étais très à l’aise.

“Il serait (une grande course dans le Grand National). Il n’est pas tout à fait resté dans le Scottish National, mais c’est une grande course à part entière aujourd’hui – c’est énorme.”