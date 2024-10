Beccacece et le grand objectif de l’Équateur avant l’Uruguay : « Changer l’histoire »

L’entrepreneur de Équateur, Sebastián Beccacece, avait avant de voyager à Montevideoalors que ce sera le parti de ce mois-ci le 15 octobre. Le parti contre l’Uruguay, le 10 février Eliminatorias al Mundial 2026., se jouera à partir de 18h30 au stade Centenario.

Beccacece a anticipé le duel de l’Équateur contre l’Uruguay par Eliminatorias. @LaTri

Beccacece a réussi à changer l’histoire et obtenez un trio pour la première fois dans cette cancha : « La possibilité et une opportunité nouvelle de faire de l’histoire. Il est toujours temps de modifier l’histoire pour faire quelque chose de différent. Il est certain que la réalité est que je manifeste que en Équateur, le ha costado mucho ganar fuera. Nous allons avec l’illusion et l’attente de le suivre pour la première fois. C’est un lindo reto, nous savons la difficulté, mais nous sommes conscients de notre croissance de l’humilité, du travail et de la conviction ».

Beccacece et la défiance de l’Équateur avant l’Uruguay par Eliminatorias

Ensuite, il s’est opposé nouveau à son rival et a présenté le parti : « Nous allons nous affronter à un rival qui a un grand pouvoir, qui est très fort à la maison.qui a une grande idée, un grand entrepreneur. Nous regardons également nos footballeurs de la suspension et nous sommes préparés à ce niveau d’exigence, à la manière dont ils sont exigés. Nous allons être très concentrés, connectés, préparés ».

Finalement expliqué comment le temps passé avec les sélections de l’Équateur: « Nous avons approuvé ces 10 jours que nous avons partagés du travail, compréhension, coopération. Beaucoup de bonheur et d’orgulloso de tenir les joueurs avec des compromis avec leur sélection et également connectés entre eux. C’est une sensation qui nous conduit à construire une famille et qui passa à suivre le logro désiré ».