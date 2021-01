Malgré quelques problèmes en 2020, Becca a expliqué dans son récent post Instagram à quel point elle était reconnaissante de voir le monde sous un autre angle.

« Merci pour les épreuves. Merci d’avoir ouvert les yeux sur tellement plus autour de moi », a exprimé Becca dans son message du jour de l’An. « Merci de m’avoir permis de trouver une certaine force que je ne savais pas que j’avais cachée au plus profond de moi. Merci de m’avoir mis mal à l’aise. Merci d’avoir forcé des conversations difficiles. Merci d’avoir appris au monde à se laver les mains. Merci pour faire de notre pays vraiment s’arrêter et écouter nos frères et sœurs blessés. Merci de me transformer en un homme du «oui». «

«Et même à travers toute la tristesse, la douleur et l’incertitude», a-t-elle poursuivi, «ce fut l’année la plus mémorable et la plus importante que j’ai vécue au cours de mes 30 ans. Et je ne pense pas que je changerais une partie de il (en plus de vous prendre [Ruth Bader Ginsberg] – eff vous pour celui-là). «

Comme l’a noté l’animatrice du podcast, 2020 lui a montré «quoi et qui est important dans cette vie».

« Vous m’avez appris à ne pas m’installer. Vous m’avez appris plus de compassion. Vous m’avez appris à surmonter l’adversité. Vous m’avez appris qu’il y a tellement plus que la bulle dans laquelle j’ai toujours vécu », la star de 30 ans réfléchi. «Vous m’avez appris à adopter les zooms (affaires en haut, fête en bas). Vous m’avez appris à trouver ma voix et à ne pas me soucier de parler de ce que je soutiens. Vous m’avez appris à écouter. Vous m’avez appris à ne pas prenez le souffle pour acquis. Vous m’avez appris qu’il y a encore beaucoup de travail à faire partout dans ce pays et pour aider davantage et ne jamais s’arrêter. Vous m’avez appris qu’il est normal de ne pas tout faire et de tout dire parfaitement, mais d’avoir le courage de apprendre et grandir de mes erreurs, de mon ignorance et de mes privilèges. «

Elle a conclu: « 2020, ça a été une relation amour / haine et je suis reconnaissante pour tout ce que vous m’avez montré, mais maintenant il est temps de nous séparer. Je n’oublierai jamais notre temps ensemble, mais ce n’est pas moi, c’est vous. Bye. 2021 LFG. «