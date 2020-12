Les fans ont vu Becca Kufrin faire une apparition sur l’épisode de la semaine dernière de La bachelorette. Mais la star de télé-réalité de 30 ans reprendra-t-elle jamais les fonctions de distribution de roses?

Kufrin a révélé si elle envisagerait de jouer dans une saison future au cours de l’épisode du 1er décembre de Off The Vine avec Kaitlyn Bristowe.

« Oh mon Dieu! Je ne sais pas, » dit Kufrin. «Dernièrement, les gens ont demandé je pense juste parce que je suis célibataire. Je ne veux jamais dire non et je ne veux jamais dire jamais. Mais aussi, comme, j’ai 30 ans. Je me sens comme une grand-mère. J’adore. dormir. J’adore mon lit. J’adore me blottir avec [my dog] Minno. Comme vous le savez, quand vous filmez une saison entière, comme, il n’y a pas de sommeil pendant plus de deux mois, et je ne sais pas si je pourrais le refaire. «

Comme les téléspectateurs s’en souviendront, nous avons été présentés à Kufrin en 2018 lorsqu’elle est apparue sur Arie Luyendyk Jr.la saison de Le célibataire. Alors que l’ancien pilote de course de 39 ans a proposé à Kufrin, il a ensuite mis fin à leur engagement devant la caméra pour être avec Lauren Burnham, qu’il a épousé en 2019. Kufrin a ensuite distribué les roses lors de la saison 14 de La bachelorette, où elle s’est fiancée Garrett Yrigoyen. Cependant, ils se sont séparés l’été dernier après deux ans ensemble.

«Aussi, comme, refaire le spectacle, je veux dire, soyons honnêtes: j’étais déjà fiancée deux fois. Comme, je ne veux pas continuer à accumuler les bagues», a-t-elle déclaré. « Comme, autant que j’aime Neil Lane, Je ne veux pas avoir de cimetière. «