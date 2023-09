Becca Kufrin et Thomas Jacobs révèlent le nom de leur bébé : photos – Hollywood Life

Crédit image : ABC

Becca Kufrin est une fière nouvelle maman ! Le Célibataire ancienne et sa fiancée Thomas Jacobs est allé sur Instagram un jour seulement après avoir annoncé la naissance de leur premier enfant, pour présenter leur petit bonhomme avec les premières photos ! Mieux encore, ils ont révélé son nom. «Benson Lee Jacobs Kufrin nous a brisé le cœur le 21 septembre 2023 », ont-ils écrit dans le message commun du lundi 25 septembre. «Aucun mot ne peut décrire la quantité d’amour et de respect que nous éprouvons pour ce petit homme. Nous sommes changés à jamais par l’abondance de celui-ci et nous ne pouvons pas croire que nous sommes les parents de ce cadeau.

Ils ont ensuite partagé la signification familiale particulière du nom du nouveau-né. « Benson, Benny en abrégé, s’en prend à la ville où mon père est né et a grandi », ont-ils poursuivi dans la légende. « Lee est pour le père de Thomas qui fait tant de sacrifices pour ce pays et pour les autres. Et Jacobs Kufrin est assez explicite, mais nous voulions que les deux parties de nous fassent de ce petit un tout. Maintenant, nous allons pleurer à nouveau à quel point nous l’aimons », ont-ils écrit, à côté d’un emoji en forme de cœur rouge.

La première photo montrait les petits bras et les petits pieds de Benson blottis dans une couverture. Une autre photo montrait les fiers parents tenant leur bébé dans leurs bras comme une famille nouvellement formée, Becca toujours dans son lit d’hôpital. Sur une autre photo, Thomas tenait la main du bébé tandis que Becca le regardait avec amour. La photo finale montrait le nom de Benson, sa date de naissance le 21 septembre et même son poids santé de huit livres !

Les fans du couple n’ont pas pu se contenir, et beaucoup ont profité du fil de commentaires pour se réjouir de la nouvelle arrivée. « Félicitations à votre précieuse famille ! J’adore son nom !! s’est inquiété un adepte, tandis qu’un autre a écrit: « Tellement heureux pour vous, félicitations, il est parfait. » «Bienvenue Benny bouh !!!!» » s’est enthousiasmé un troisième, accompagné d’émojis au cœur noir et en pleurs.

Becca et Thomas se sont rencontrés le Bachelor au paradis saison 7 et s’est fiancé en mai 2022 après qu’une relation intermittente les ait finalement vus ensemble. Le 26 avril 2023, ils ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble.