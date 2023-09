Becca Kufrin donne naissance au bébé n°1 avec Thomas Jacobs – Hollywood Life

Crédit image : ABC

Becca Kufrin est maman ! Le Célibataire la star a accueilli son premier enfant, un petit garçon, avec sa fiancée Thomas Jacobs.

« Je profite de tout l’amour et des câlins pour le moment, mais nous avons une nouvelle petite citrouille », a écrit Becca, 33 ans, via son histoire Instagram le 23 septembre. Elle a partagé le message de Thomas qui montrait leur paillasson qui disait : « Bébé dormir… S’il vous plaît, ne gâchez pas ça pour nous.

Après que Becca et Thomas aient fait leur heureuse annonce, ils ont reçu de nombreux messages de félicitations et de bons vœux. Ancien Célibataire étoile Rachel Recchia a écrit « Félicitations » avec un emoji cœur bleu. BiP alun Abigail Heringer » a commenté une multitude d’émojis en pleurs.

Le nouvel ajout de Becca et Thomas arrive cinq mois après avoir annoncé pour la première fois qu’ils attendaient. Leur annonce, qui était sur Instagram, comprenait une adorable séance photo qui les montrait brandissant des photos échographiques et posant aux côtés de leurs adorables chiens. « Fête des 5 en septembre 2023. Petit Bebe, nous avons hâte de te rencontrer, de te serrer dans mes bras et de te voir grandir. Nous vous aimons déjà jusqu’à la lune et retour – maman et papa », lit-on dans la légende du message.

Les nouveaux rôles de Becca et Thomas en tant que parents font suite à une relation récurrente et récurrente qu’ils ont partagée. Après s’être rencontré tout au long de la septième saison de Bachelor au paradis et à partir de ce jour, ils ont fini par se séparer lors de l’épisode final de la série. Ils se sont retrouvés au moment de la diffusion de l’émission et sont depuis inséparables. Becca n’a pas hésité à annoncer la réconciliation avec un doux message à Thomas.

« Je suis désolée d’avoir rompu avec toi à la télévision nationale, mais je prendrai chaque jour pour me rattraper, Tommy », a-t-elle écrit. « Merci d’avoir fait sourire mon cœur bien plus que jamais. Il est maintenant temps de commencer cette vraie vie @thomasajacobs.

Le couple s’est fiancé en mai 2022 après que Becca a proposé à son copain. « Dans le rebondissement ultime de l’intrigue… IL A DIT OUI ! » la star de télé-réalité a sous-titré son message d’annonce de fiançailles. « Nous gardons ce secret entre nous, notre famille proche et nos amis depuis un moment, mais nous sommes tellement excités de le crier sur tous les toits ! J’ai enfin trouvé mon chauffeur pour la vie et celui qui fait sourire mon cœur chaque jour. J’ai hâte de tout faire avec toi Tommy, merci de faire de moi la fille la plus heureuse du monde. Je t’aime jusqu’à la lune et retour ».