‘Bebu’ Rhea Chakraborty se souvient de ‘Putput’ Sushant Singh Rajput avec un message déchirant

L’acteur Rhea Chakraborty s’est souvenu du regretté acteur Sushant Singh Rajput à l’occasion de son premier anniversaire de mort. Prenant sur son Instagram, Rhea a partagé une photo d’elle et de SSR et a écrit: « Il n’y a pas un moment où je crois que vous n’êtes plus là. Ils ont dit que le temps guérissait tout mais vous étiez mon temps et mon tout. Je sais que tu es mon ange gardien maintenant – me regarde avec ton télescope depuis la lune et me protège. Je t’attends tous les jours pour venir me chercher, je te cherche partout – je sais que tu es là avec moi Ça me brise tous les jours, puis je pense à toi en train de dire – » tu as ce bebu » et je continue jusqu’au lendemain. Un barrage d’émotions traverse mon corps à chaque fois que je pense que tu n’es pas là. ressentir plus..Il n’y a pas de vie sans toi, tu en as pris le sens avec toi.Ce vide ne peut pas être comblé..Sans toi, je reste immobile..Mon doux garçon ensoleillé, je promets de te donner ‘Malpua ‘tous les jours et lis tous les livres de physique quantique de ce monde – s’il te plaît reviens vers moi tu me manques mon meilleur ami, mon homme, mon amour..Bebu et putput f ou jamais +1

#moncœur. »