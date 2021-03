L’Arizona recommande aux enseignants de promouvoir «l’équité» et la justice sociale à travers un programme «antiraciste» qui considère le racisme chez les tout-petits et recommande des matériaux progressistes et Black Lives Matter comme remède.

Une «Équité et diversité»boîte à outils pour les enseignants, les parents et les administrateurs publiée par le ministère de l’Éducation de l’Arizona embrasse pleinement la croyance en «Préjugés raciaux persistants dans notre société,»Allant jusqu’à demander aux parents d’inculquer des« attitudes et actions antiracistes »dès la naissance pour que leurs enfants ne le fassent pas «Absorber les biais» du monde.

Le chercheur Chris Rufo a publié mardi une série de captures d’écran des matériaux de la boîte à outils. Il souligne que certains documents affirment que les bébés montrent les premiers signes de racisme à l’âge de trois mois, ou que les enfants blancs «Restent fortement biaisés en faveur de la blancheur» à l’âge de cinq ans.

Le site du ministère de l’Éducation a déclaré que les écoles «Ne peut pas s’attendre à ce que chaque enfant asiatique noir, latinx, autochtone et autochtone et marginalisé» pour atteindre leur plein potentiel s’ils ne sont pas correctement pris en charge.

Pendant ce temps, certaines des lectures qu’il recommandait soutenaient que « Tous les blancs sont blancs dans le contexte d’une société qui continue de désavantager les personnes de couleur en raison de leur race » et que les écoles devraient promouvoir une «Identité blanche antiraciste» au lieu.

Définir «Racisme systémique», la boîte à outils utilise des vidéos YouTube d’Act.tv, qui se décrit comme «Une société de médias progressifs spécialisée dans la diffusion en direct de nouvelle génération et la stratégie numérique.»

Parmi les auteurs recommandés figurent Kimberle Crenshaw, qui a inventé le concept de «Intersectionnalité», et la cofondatrice du Black Lives Matter Movement, Patrisse Khan Cullors, qui à un moment donné s’est décrite comme «Un marxiste de formation.» Les recommandations de visionnage comprennent l’émission controversée de Netflix « Chers Blancs », entre autres.

Rufo a appelé le gouverneur de l’Arizona Doug Ducey, un républicain, à enquêter sur la « radical » programme, l’appelant « Profondément idéologique, anti-scientifique et moralement superposé. »

Ce n’est pas la première école « équité » programme mis en évidence par le chercheur basé à Seattle, qui a mené une sorte de croisade ces derniers mois contre le programme de justice sociale basé sur la théorie critique de la race. La semaine dernière, il a souligné un programme similaire dans les écoles publiques de Buffalo, à New York – et a même demandé à des vérificateurs de faits qui cherchaient à rejeter ses plaintes à admettre l’erreur de leurs manières.

L’année dernière, Rufo a attiré l’attention de l’administration Trump en mettant en évidence le contenu des séminaires de formation à la sensibilité dispensés aux agences gouvernementales américaines par divers consultants en diversité, menant au décret d’interdiction de septembre 2020. « Stéréotypes ou boucs émissaires raciaux ou sexuels » dans le gouvernement américain ou dans l’armée.

L’administration Biden a révoqué cet ordre dès son entrée en fonction et a fait de l ‘«équité» – l’égalité des résultats, qui nécessite une discrimination contre certains groupes et en faveur d’autres – une pierre angulaire de ses politiques étrangères et nationales.

