Bébés en danger à cause de l’ingestion d’opioïdes mélangés à un tranquillisant pour animaux

Et dans le monde des décès par surdose, ce risque est de plus en plus courant, ont souligné les nouveaux auteurs de l’étude. Alors que l’exposition au fentanyl représentait à elle seule 14 % des décès par surdose aux États-Unis en 2010, ce chiffre a grimpé à près de 60 % en 2017.

La bonne nouvelle : lorsque des enfants ou des adultes empoisonnés au fentanyl se voient offrir un accès rapide à la naloxone, un médicament d’inversion des surdoses d’opioïdes, il est souvent possible de prévenir un arrêt cardiorespiratoire potentiellement mortel, a déclaré Deutsch.

La mauvaise nouvelle : la xylazine n’est pas un opioïde et il n’existe aucun antidote ou médicament connu pour inverser ses effets, a-t-elle déclaré.

Alors que la xylazine peut apporter un soulagement significatif de la douleur et une relaxation musculaire lorsqu’elle est utilisée pour traiter de gros animaux (comme les bovins et les chevaux), un adulte ou un enfant qui est exposé à des combinaisons xylazine-opioïdes peut souffrir d’une dépression respiratoire et du système nerveux central sévère et d’effets cardiovasculaires qui ne ne répondent pas à la naloxone, a noté Deutsch.

Dans la rue, le combo xylazine-opioïde est couramment vendu sous le nom de “anastesia de caballo” (tranquillisant pour chevaux), “tranq” ou “sommeil coupé”, ont noté Deutsch et son collègue et co-auteur de Nemours, le Dr Allan De Jong.

Le combo est de plus en plus recherché par les consommateurs de drogues récréatives à la recherche d’un high prolongé et euphorique, malgré les risques.

Une base de données sur les surdoses mortelles de drogue dans 38 États et à Washington, DC, citée par Deutsch et De Jong, montre que cette quête gagne du terrain.