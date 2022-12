Bébé singe somnolant sur un arbre, c’est nous tous un après-midi d’hiver

Vous êtes-vous déjà endormi, involontairement ? Et puis vous vous réveillez soudainement en sursaut et réalisez que vous dormiez. Nous supposons que beaucoup d’entre vous connaissent cette expérience. Une vidéo d’un incident similaire mettant en scène un bébé singe a laissé les internautes bouche bée. Susanta Nanda, agente du Service forestier indien (IFS), a partagé l’adorable vidéo sur Twitter.

La vidéo montrait un singe faisant la sieste assis sur un arbre. L’animal semblait dormir profondément avant de se réveiller brusquement. Bien qu’il ait été surpris alors qu’il était sur le point de tomber, le bébé singe s’est rendormi. On le voit presque tomber de l’arbre vers la fin de la vidéo lorsqu’il se réveille soudainement et attrape une branche pour se protéger. La légende disait aussi : “Il est si doué pour dormir qu’il peut le faire les yeux fermés”.

Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo a recueilli plus de 13 000 vues à ce jour. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont trouvé la vidéo trop mignonne et hilarante et certains pourraient s’y identifier. L’un des utilisateurs a écrit: «Il est si mignon et la façon dont il serre l’arbre est comme ça. Il voit la nature comme sa mère wow !!”

Un utilisateur inquiet a demandé : « Pourquoi est-il sans sa mère ? J’aimerais qu’il puisse dormir sur les genoux de sa mère.”

Un troisième utilisateur a ajouté : “Pauvre petite chose, j’aimerais qu’il trouve un bon endroit pour dormir.”

Plus tôt, Susanta Nanda a partagé une jolie vidéo de bébés animaux. La vidéo commence avec un bébé singe et une couvée de canetons mangeant des brindilles sur l’herbe. Les six d’entre eux se sont alors endormis. On peut voir les canetons suivre le singe et s’assoupir à nouveau vers la fin de la vidéo.

La vidéo a accumulé plus de 130 000 vues à ce jour.

