Bébé se dispute avec maman après qu’elle l’a empêchée de manger du papier ; Regarder la vidéo adorable

Une adorable vidéo de la dispute d’une mère avec sa petite fille a laissé Internet en admiration. Le clip viral partagé en ligne par la mère du bébé a fait sourire des milliers d’internautes. Dans la vidéo, on voit la maman se disputer avec l’enfant pour l’empêcher de manger du papier. Si l’on se fie au clip, le bébé semble être peut-être intrigué par un morceau d’une brochure rouge. Bien que les visuels n’attrapent pas le bébé en flagrant délit, il semble qu’elle ait été arrêtée plusieurs fois par la maman. “J’ai dit non. Tu ne peux pas manger le papier », dit la maman en arrière-plan.

Le bébé ne se retient pas et parle en charabia pour faire savoir à sa mère qu’elle ne va pas s’arrêter. Le munchkin qui est assis sur le lit semble surpris et fait même une grimace en pleurs pour gagner la dispute mais la maman ne bouge pas du tout. La vidéo a été partagée sur Instagram avec la légende “La vie avec un bébé… excusez-moi de vous protéger !” Pendant ce temps, le clip viral est également accompagné d’une légende en ligne qui disait: «Je me dispute avec ma fille de 10 mois parce qu’elle insiste pour manger une brochure d’information. C’est l’adorable réaction du bébé qui a fait du clip viral un délice pour les internautes. Jetez un oeil à la vidéo ci-dessous:

En quelques semaines, la jolie vidéo a recueilli plus de 5,5 lakh vues et environ 43 000 likes sur l’application de partage de photos. Un barrage d’internautes séduits par la gentillesse du bébé a inondé la section des commentaires du message de réponses douces. Un utilisateur a partagé que sa volonté serait facilement vaincue contre le joli visage du bébé : « Je n’aurais aucune volonté contre ce joli visage. Je serais comme oh puis-je t’offrir le New York Times pour une collation? Le journal Wall Street?”

Un autre a demandé: “Pourquoi les bébés doivent être si mignons alors qu’ils sont déraisonnables?” Un internaute a plaisanté: “Je parie que lui dire non est si difficile qu’elle est si prête à dévorer toute connaissance qu’elle le ferait littéralement !!” Un autre a rejoint, “Parlez de connaissances dévorantes.”

Le garçon de 10 ans est devenu une véritable sensation sur Internet à un jeune âge. Avec un profil en ligne dédié à elle-même (géré par les parents), le bébé viral bénéficie d’un suivi sur les réseaux sociaux de plus de 7 000 personnes.

