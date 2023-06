Bebe Rexha s’est précipitée hors de la scène après avoir été frappée par un téléphone

Bebe Rexha a été précipitée hors de la scène dimanche lors de son concert à New York après que quelqu’un lui ait lancé un téléphone portable qui l’a frappée à la tête.

Rexa a attrapé son visage et est tombée à genoux, selon la vidéo de l’incident partagée par les spectateurs sur les réseaux sociaux, tandis que l’équipe du Rooftop du Pier 17 s’est précipitée pour l’aider.

Rexha a participé à sa tournée « Best F’n Night of My Life ».

Un spectateur s’est rendu sur Twitter pour écrire à propos de l’incident : « C’est Bebe Rexha qui est précipitée hors de la salle de concert ici à New York après que quelqu’un lui ait lancé un téléphone et l’ait frappée au visage alors qu’elle quittait la scène. Nous passions tous un bon moment et Bebe aussi, nous nous amusions tous, je veux dire qui ferait même ça ??? Nous espérons que vous allez bien.

Un autre a déclaré: « Un spectacle absolument génial gâché par un fan qui a jeté son téléphone sur @BebeRexha, j’espère qu’elle ira bien après ça. »

Les supporters sont venus à la défense du chanteur, avec une écriture, « bebe mérite tellement MIEUX comme viens. nous t’aimons fille.

Rexha a plus de concerts à Philadelphie, Washington DC, Atlanta, Orlando et Houston.

Le chanteur n’a pas encore évoqué l’incident. CNN a contacté les représentants de Rexha pour commentaires.