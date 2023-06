Bebe Rexha s’effondre après qu’un fan lui ait jeté un téléphone au visage, un homme arrêté – National

La chanteuse pop Bebe Rexha a été précipitée hors de la scène lors de son concert à New York dimanche après avoir été frappée au visage avec le téléphone portable d’un fan.

Dans un clip vidéo partagé sur les réseaux sociaux, on voit Rexha se produire dans un corset rose scintillant avec un pantalon assorti lorsqu’un téléphone est lancé de la foule et rebondit sur la tête du chanteur de 33 ans.

Rexha, dont le vrai nom est Bleta Rexha, a saisi son visage alors qu’elle tournait le dos au public et s’est effondrée à genoux.

Plusieurs membres d’équipage sont alors vus émerger des ailes pour escorter Rexha dans les coulisses alors que la foule scandait son nom. D’autres membres du public ont crié « C’est une agression » lorsque la sécurité est intervenue et a tiré l’homme qui aurait jeté le téléphone par-dessus la barrière de la scène.

Alex Chavez, un fan qui a partagé des images de la blessure de Rexha, a écrit que l’incident avait « ruiné » un « grand spectacle ».

Spectacle absolument génial gâché par un fan jetant son téléphone sur @BebeRexha j’espère qu’elle va bien après ça pic.twitter.com/4eBScgurv5 – Alex Chávez (@captiv_8_) 19 juin 2023

TMZ a rapporté que Rexha avait besoin de trois points de suture pour refermer la plaie sur son visage.

Le téléphone a été lancé lors du concert de Rexha au Rooftop du Pier 17 à New York dans le cadre de sa tournée Best F’n Night of My Life. Les admirateurs de Rexha ont depuis condamné le fan de téléphone sur les réseaux sociaux et ont exprimé leur inquiétude pour la santé du chanteur.

Rexha a tenté de calmer les angoisses de ses fans avec une mise à jour sur Instagram lundi. Bien que Rexha ait écrit « Je vais bien », elle a partagé deux photos d’elle arborant un nouvel œil au beurre noir et des bandages sur son sourcil.

La chanteuse a également mis en ligne une courte vidéo TikTok montrant son nouveau méné. Elle a chanté en plaisantant: « Je vais bien, ouais, je me sens bien. »

Le département de police de New York a déclaré avoir arrêté un homme de 27 ans, Nicolas Malvagna, accusé d’agression pour avoir « intentionnellement » jeté le téléphone sur Rexha.

Rexha est loin d’être la seule interprète à avoir été heurtée par un objet sur scène.

Même les plus grandes stars du monde ne sont pas à l’abri des projectiles lancés par des fans. Harry Styles – dont Love on Tour est récemment devenu la dixième tournée la plus rentable de tous les temps – parcourt le monde depuis deux ans maintenant et a été frappé par une myriade d’objets.

Pas plus tard que ce week-end, Styles, 29 ans, a été frappé à la tête par une paire de lunettes de soleil alors qu’il effectuait une résidence de quatre nuits au stade de Wembley à Londres, en Angleterre.

Pauli demandant à Harry s’il allait bien après que quelqu’un lui ait jeté des lunettes de soleil et qu’elles lui aient cogné la tête :/ fais attention quand tu lances quelque chose sur scène ça peut lui faire mal ou ça peut blesser quiconque est sur scène et ce n’est pas gentil du tout :// pic.twitter.com/fAt7TAxyXU – Mises à jour du groupe Harry Styles (@hsbandflorals) 17 juin 2023

En novembre, Styles a été touché à l’œil lorsqu’un fan a jeté une poignée de bonbons Skittles sur la scène du Forum de Los Angeles. Comme Rexha, l’incident a suscité l’indignation massive des fans en ligne et un appel aux spectateurs pour qu’ils cessent de lancer des objets sur leurs chanteurs préférés.

YALLLLLL. Cela va sans dire. 👏🏻 FAIRE 👏🏻 PAS 👏🏻 JETER 👏🏻 DES CHOSES 👏🏻 À 👏🏻 GENS 👏🏻 Harry Styles a jeté des quilles avec force à l’œil effrayant hier soir. Allez, faites preuve de bon sens !! 😡 pic.twitter.com/yK0PLlTh6H — • jennie • (@jenn020704) 15 novembre 2022

En 2004, David Bowie a été notoirement frappé à l’œil avec une sucette lancée par un fan alors qu’il se produisait lors d’un festival de musique norvégien. Après s’être éloigné du microphone, Bowie est revenu pour maudire le fan qui a lancé ce qui sera plus tard connu sous le nom de « l’amour sur un bâton ».