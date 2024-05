Bebe Rexha révèle qu’elle avait un kyste qui a éclaté au milieu d’une bataille contre le SOPK

Musique





Bebe Rexha a révélé qu’elle avait été soignée d’urgence il y a deux semaines après l’éclatement d’un kyste en raison de son combat contre le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), une maladie hormonale incurable.

« J’avais tellement mal », a déclaré le chanteur de « I’m a Mess », 34 ans. partagé dans une nouvelle vidéo TikTok Mercredi.

«Mon médecin… elle pensait que c’était une appendicite. C’était tellement mauvais. Il s’agissait en fait d’un kyste qui avait éclaté. »

Rexha a expliqué qu’on lui avait administré du Tylenol et de l’Advil pour apaiser son système, mais qu’ils « n’avaient pas fonctionné ».

Bebe Rexha a révélé dans une nouvelle vidéo TikTok qu’elle avait dû se rendre aux urgences il y a deux semaines. Bébé Rexha/TikTok

La chanteuse avait un kyste qui a éclaté à cause de son syndrome des ovaires polykystiques. Bébé Rexha/TikTok

« Vous les gars, j’avais mal au ventre. La douleur était si intense », a ajouté la chanteuse de « I Got You » avant de recommander à toute personne rencontrant des problèmes similaires d’utiliser un coussin chauffant puisque cela a fonctionné pour elle.

Dans la vidéo franche, dans laquelle Rexha est apparue confortablement habillée, sans maquillage et les cheveux en chignon, elle a énuméré certains des autres symptômes auxquels elle a dû lutter en raison de son SOPK.

La chanteuse de « I’m Good » a partagé qu’elle avait parfois eu des éruptions cutanées, mais qu’elle se considérait comme « très chanceuse » car cela n’avait pas été extrême.

Dans la vidéo, Rexha a également énuméré certains de ses autres symptômes dus au SOPK. Bébé Rexha/TikTok

Elle a partagé qu’elle avait parfois des éruptions cutanées, mais elles n’étaient pas si graves. Bébé Rexha/TikTok

Keke Palmer, qui lutte également contre le SOPK, a partagé en décembre 2020 que ses problèmes d’acné étaient devenus si graves que les gens de son secteur lui ont proposé de payer pour qu’elle le répare.

« J’ai fait tout ça, j’ai mangé toutes les ‘bonnes’ choses, mes analyses de sang se sont bien déroulées », expliquait à l’époque l’animateur de « Password », 30 ans. « Mais il m’a fallu jeter un regard personnel sur ma famille qui a des antécédents de diabète et d’obésité, pour comprendre ce qui m’arrivait RÉELLEMENT. »

Bien que Rexha ait été partiellement épargnée par ce problème de santé, elle a également partagé dans sa vidéo qu’elle était « super ballonnée » et avait des règles irrégulières, notant qu’en février, elle avait eu son cycle menstruel pendant 20 jours.

« Certains mois, je n’ai pas mes règles – super, super irrégulières », a déclaré l’interprète de « Baby I’m Jealous ». « La seule chose qui m’a vraiment remis sur la bonne voie, c’est la Metformine. »

Rexha a partagé que certaines de ses plus grandes difficultés sont liées à son cycle menstruel et à ses ballonnements. Twitter/@BebeRexha

Elle a déclaré qu’en février, elle avait eu ses règles pendant 20 jours. Getty Images pour Coachella

Selon la clinique MayoLa metformine aide à réduire la glycémie chez les personnes présentant une résistance à l’insuline, un autre symptôme du SOPK.

Rexha – qui a déclaré dans le passé qu’elle avait pris 30 livres à cause du syndrome – a développé davantage ses luttes contre le poids dans sa dernière vidéo.

«J’ai pris beaucoup de poids en quatre ans environ. J’aime beaucoup », a-t-elle déclaré à ses abonnés.

La chanteuse de « Me, Myself & I » a partagé qu’elle pesait sa nourriture quotidiennement, ne mangeait que 1 400 calories par jour et s’entraînait une à deux fois par jour pour essayer de brûler 500 à 700 calories – mais rien n’a fonctionné.

Rexha a également lutté contre la prise de poids à cause de son SOPK. Getty Images

Elle avait précédemment partagé qu’elle avait pris 30 livres en raison de problèmes hormonaux. Getty Images

« Mon médecin m’a dit un jour qu’une femme atteinte du SOPK pouvait manger un bol de myrtilles et que cela équivaudrait, par exemple, à une personne normale mangeant une tarte entière à pizza », a-t-elle ajouté.

Rexha a ensuite conclu : « Je ne suis pas médecin mais je peux vous transmettre les connaissances que je connais parce que je sais que le SOPK est vraiment difficile et que c’est vraiment nul. »

Les fans dans la section commentaires ont félicité la nominée aux Grammy Awards pour avoir parlé de ses difficultés.

« Les guerriers du SOPK s’unissent ! Votre histoire résonne et la lutte est réelle. Continuez à partager, ça donne du pouvoir ! » a commenté une femme.

Rexha a partagé qu’elle avait appris à gérer certains de ses symptômes grâce à un médicament appelé Metformine. beberexha/Instagram

Elle a conclu : « Le SOPK est vraiment difficile et ça craint. » beberexha/Instagram

Un autre a écrit : « Merci d’avoir fait prendre conscience de cela. Le SOPK est très frustrant ! Tu es une reine ❤️”

Selon le ministère américain de la Santé et des Services sociaux Bureau de la santé des femmesle SOPK, qui provoque un déséquilibre hormonal et des problèmes de métabolisme, touche 1 femme sur 10 en âge de procréer.

Outre Rexha et Palmer, d’autres stars qui ont parlé de leur lutte contre cette maladie sont Sasha Pieterse, ancienne de « Pretty Little Liars », Lea Michele et Victoria Monét.











