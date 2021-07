Bebe Rexha promeut la positivité corporelle dans une vidéo virale TikTok

Beba Rexha rejoint le mouvement de positivité corporelle avec une vidéo racée à la hauteur.

La chanteuse a posté une vidéo sur TikTok en lingerie demandant aux téléspectateurs de deviner combien elle pesait.

« No one’s business », clignote sur l’écran alors que Rexha se pavane sur la chanson « Good Form » du rappeur Nicki Minaj.

Elle a dit aux téléspectateurs que ce qu’elle pesait n’avait pas d’importance et a écrit « normalisons 165 livres ». La vidéo a reçu plus d’un million de likes et plus de 36 000 commentaires jeudi après-midi.

« Alors je fais le même poids que toi… d’accord, je pense que je peux me sentir mieux dans ma peau… », a commenté un utilisateur.

« Ça m’a l’air d’être un corps normal. Ça fait plaisir de voir ça parfois », a déclaré un autre utilisateur.

Le Center for Disease Control and Prevention a rapporté que le poids moyen d’une femme est de 170,8 livres.

Lizzo a critiqué la positivité corporelle :Voici ce que vous devez savoir sur la neutralité corporelle.

« Le problème n’est pas notre corps » :La honte maigre est réelle. Mais les experts mettent en garde contre la comparaison avec le fat-shaming.

Parmi les autres célébrités qui ont publié des articles sur l’image corporelle, citons Lizzo, qui a critiqué le mouvement de positivité du corps, affirmant que les personnes obèses sont sous-représentées tandis que les personnes minces et de poids moyen ont « coopté » le mouvement.

« Les personnes obèses ont encore le petit côté de ce mouvement », a déclaré Lizzo. « On continue de parler de nous, de mémoriser, de faire honte », mais « plus personne ne s’en soucie ».

Le mannequin Ashley Graham a déclaré au magazine WSJ en février qu’elle détestait constamment discuter de son corps, mais continue de le faire parce que personne n’en a discuté avec elle en grandissant.

« C’est pourquoi je ne publie pas comme les photos Instagram ‘parfaites’. Je les garde constamment réelles et brutes parce que je veux [people] de savoir qu’il y a des femmes avec de la cellulite, du gras dorsal, des vergetures… Il y a beaucoup de femmes rondes, de femmes de grande taille, de grosses femmes, peu importe comment vous les appelez. »

Suivez la journaliste Asha Gilbert @Coastalasha. Courriel : agilbert@usatoday.com.