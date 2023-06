Bebe Rexha partage une photo de son visage après une attaque téléphonique lors d’un concert – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

C’était loin d’être la meilleure f’n night de sa vie quand la pop star Bébé Rexha a été frappée au visage par un téléphone lancé intentionnellement le 18 juin. La chanteuse, 33 ans, a été précipitée hors de la scène après l’attaque et il lui a fallu attendre le lendemain pour qu’elle sache enfin parler de son état.

« Je vais bien », a écrit Bebe dans sa courte et douce publication Instagram, partageant un selfie de son visage. Sur la photo, vous pouvez la voir l’œil gauche est toujours enflé, guérit toujours après le coup, et il semble y avoir plusieurs points de suture autour du sourcil. Sur la photo suivante dans le carrousel, vous pouvez voir la coupure le long de son œil, profonde et sanglante, ainsi que le maquillage taché sur son visage. Pas de doute, ce fut une nuit difficile !

Les fans et les amis lui ont rapidement envoyé leurs meilleurs vœux après avoir publié la photo. Pal Pete Wentz a laissé tomber plus que quelques cœurs pour lui souhaiter bonne chance, tandis que Vendre le coucher du soleilc’est Chrishell Stause posté dans les commentaires, « J’espère qu’ils ont attrapé la personne, c’est affreux. Je suis tellement désolé que ce soit arrivé. La police qui a parlé CNB a confirmé que Bebe avait été emmenée par EMZ dans un hôpital de la région pour faire examiner ses blessures. Pendant ce temps, un homme de 27 ans qui a jeté un téléphone portable sur l’artiste a été placé en garde à vue.

Spectacle absolument génial gâché par un fan jetant son téléphone sur @BebeRexha j’espère qu’elle va bien après ça pic.twitter.com/4eBScgurv5 – Alex Chávez (@captiv_8_) 19 juin 2023

L’interprète de « Baby I’m Jealous », 33 ans, se produisait sur le toit du Pier 17 à New York dans le cadre de sa tournée « Best F’n Night of My Life » lorsque de nulle part, un téléphone portable est sorti de la foule visait directement sa tête. La vidéo du public montre le moment exact de l’impact et à quel point elle a été touchée. Soyez averti, il est difficile de voir à quel point elle est frappée !

Plus Nouvelles des célébrités

Nous souhaitons à Bebe un prompt rétablissement, afin qu’elle puisse reprendre la tournée en faisant ce qu’elle aime le plus – espérons-le pour les personnes qui savent se comporter !

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: La santé de Sam Neill : sa bataille secrète contre le cancer et comment il va maintenant

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.